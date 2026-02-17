Von Donnerstag, 19. Februar bis Samstag, 21. Februar 2026, dreht sich im Riverside im 23. Bezirk alles um Geschwindigkeit, Technik und echte Rennsport-Leidenschaft. Die Vienna Motorsport Show ’26 bringt geballte PS-Power nach Wien: vom historischen Monoposto über Rallye-Boliden bis hin zu modernen Fahrzeugen. Mehr als 10.000 PS aus unterschiedlichsten Motorsport-Bereichen sorgen – mitten im Center – für echtes Gänsehaut-Feeling. Neben beeindruckenden Fahrzeugen erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm mit Interviews, Projektvorstellungen, Rennsport-Simulatoren und dem offiziellen Kick-off der Rallye-ÖM. Die Veranstaltung darf sich auch über hochkarätigen Besuch aus der Motorsportszene freuen.

F1-Talk mit Alexander Wurz

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten stehen für Autogrammstunden und Bühneninterviews zur Verfügung. Als programmatischer Höhepunkt gilt der exklusive Talk mit Motorsportlegende Alexander Wurz, der am Samstag, 21. Februar, um 14:30 Uhr gemeinsam mit ServusTV-Formel 1-Moderator Andreas Gröbl einen fundierten Ausblick auf die kommende Saison geben wird. Ergänzend dazu bietet das Bühnenprogramm Gespräche mit namhaften Vertretern des Rennsports: Formel‑4‑Pilotin Clara Stiebleichinger, die im August 2025 ihre erste Top‑Fünf‑Platzierung erzielte oder Rallycross‑Europameister Franz Wurz, der heuer sein 50‑jähriges Jubiläum feiert.

Dazu Riverside-Eigentümer Peter Schaider: „Die Vienna Motorsport Show ’26 im Riverside bietet eine seltene Gelegenheit, Motorsport in seiner ganzen Intensität zu erleben und die beeindruckende Performance der Fahrzeuge aus nächster Nähe zu spüren. Mit Alexander Wurz haben wir zudem einen ausgewiesenen Top-Experten an Bord, der exklusive Einblicke in die Formel 1 liefert und genau weiß, wie man richtig schnelle Runden fährt.“

Das ganze Programm findet man auf www.riverside.at.