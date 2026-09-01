Nur noch wenige Tage: Jetzt Startplatz sichern!

Wenn sich die Ringstraße in eine stimmungsvolle Laufstrecke verwandelt, ist es wieder Zeit für den erste bank vienna night run.

Am 17. September feiert das beliebte Laufevent bereits seine 20. Auflage – mit Tausenden Teilnehmern, besonderem Jubiläumsprogramm und einem prominenten Warm-up.

Anmeldung endet bald

Wer bei der Jubiläumsausgabe dabei sein möchte, muss sich beeilen: Die Anmeldung ist nur noch bis Sonntag, 6. September, um 24 Uhr hier möglich. Auf die Läufer wartet eine fünf Kilometer lange Runde entlang der nächtlichen Ringstraße. Gestartet wird ab 20 Uhr auf Höhe Burgring beim Naturhistorischen Museum, das Ziel befindet sich am Opernring beim Goethe-Denkmal.

Das Zentrum des Geschehens ist der Heldenplatz. Dort sorgen Hauptbühne, Gastronomie und Company Zone für Unterhaltung und Verpflegung. Auch Garderoben und Umkleidemöglichkeiten stehen bereit.

Locker laufen mit Julia Mayer

Die perfekte Einstimmung gibt es bereits am Montag, 14. September: Beim „Shake-Out-Run powered by Alfa Romeo“ dreht Österreichs schnellste Läuferin Julia Mayer gemeinsam mit den Teilnehmern eine lockere Runde durch den Prater. Gelaufen werden drei bis fünf Kilometer im gemütlichen Tempo – für die Spitzenathletin wohl ein „Very Very Easy Pace“.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr beim Stadionparkplatz auf der Prater Hauptallee. Neben der gemeinsamen Laufrunde bleibt auch Zeit, Julia Mayer persönliche Fragen rund ums Training und den Laufsport zu stellen.

Jubiläum am Ring

Zum 20. Geburtstag dürfen sich die Teilnehmer auf einige Überraschungen freuen. Im Mittelpunkt stehen aber wie immer die besondere Atmosphäre, die beleuchteten Wiener Prachtbauten und das gemeinsame Lauferlebnis mitten in der Stadt.