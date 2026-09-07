Musical-Abend bringt 10.000 Euro für den Tierschutz

Mit Musik, Kulinarik und viel Herz wurde in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf für den guten Zweck gefeiert. Der Benefizabend von Tierschutz Austria brachte einen Reinerlös von 10.000 Euro für das Tierschutzhaus Vösendorf.

Das Geld fließt direkt in die Aufnahme, medizinische Versorgung und Vermittlung von Tieren in Not.

Tierisches Musical-Erlebnis

Für beste Unterhaltung sorgten die Darstellerinnen von „The Musical Sound – Best of Musicals“. Mit bekannten Nummern aus „Cats“, „Arielle“ und „Der König der Löwen“ verbanden sie große Musical-Momente mit einer wichtigen Botschaft für den Tierschutz. Durch den Abend führte Stand-up-Comedian Sebastian Haring, Gewinner der Kabarett-Talente-Show 2024.

Die Bettfedernfabrik, seit vielen Jahren Kooperationspartner von Tierschutz Austria, stellte die passende Kulisse zur Verfügung. Als Exklusivsponsor unterstützte HEROSAN die Veranstaltung.

Fortsetzung ist geplant

Initiiert wurde der Abend von Daniela Waller, zuständig für Events und Kooperationen bei Tierschutz Austria. Für die begeisterte Musicalfanin ging damit ein Herzenswunsch in Erfüllung.

„Umso schöner, dass wir mit 10.000 Euro den Tieren in Vösendorf direkt helfen können.“

…freute sich Waller. Aufgrund des großen Erfolgs soll der Benefizabend künftig jedes Jahr stattfinden.

Tierschutz Austria bedankte sich bei allen Künstlerinnen, dem Moderator, Sponsor, Veranstaltungsort und natürlich bei den zahlreichen Gästen, die diesen tierisch schönen Abend möglich machten.