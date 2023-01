Vignette: Ab morgen nur noch in Purpur gültig

Am 31. Jänner endet die Gültigkeit der Jahresvignette 2022. Ab morgen müssen Autos, Motorräder und leichte Wohnmobile entweder mit der neuen Vignette in Purpur oder mit einer digitalen Vignette ausgestattet sein. Die Jahresvignette für Pkws beträgt 96,40 Euro, beziehungsweise 38,20 Euro für Motorräder.

Vignetten-Drive-In

Am Stützpunkt Wien-West in der Hadikgasse 192 in Penzing, gibt es bis 8. Februar bei einem eigenen Drive-In die Vignette zu erstehen. Wer also vergessen hat, eine physische oder digitale Vignette zu bestellen, entgeht beim dortigen Kauf der 18-tägigen Wartefrist – die Vignette ist damit sofort gültig.

Mitführpflicht?

Bei der digitalen Vignette muss die Bestellbestätigung bis zum Ende des Verwendungszeitraums aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht. Auch bei der Klebevignette sollte der Nachweis unbedingt aufbewahrt werden. Im Fall eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe dient er als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann.

Strafen

Wer auf österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen ohne gültige Vignette erwischt wird, muss eine Ersatzmautzahlung leisten. Für einspurige Fahrzeuge beträgt diese 65 Euro, für mehrspurige 120 Euro. Es lohnt sich also, vor der Fahrt zu überprüfen, ob die Vignette aktuell und gültig ist.