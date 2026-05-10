Wer im „mittendrin“ auf der Währinger Straße 19 bisher zum Mittagessen vorbeigekommen ist, hat ab Mai einen Grund, früher zu kommen: ein Frühstück, das den Tag besonders beginnen lässt. Neu auf der Karte stehen vier unterschiedliche Frühstücksvariationen, die den kulinarischen Zugang des Hauses widerspiegeln: frisch, saisonal und vielfältig. Damit reagiert das Lokal auch auf die Nachfrage im Umfeld, das stark von Studierenden, Büros und städtischem Alltagsleben geprägt ist.

Das Frühstücksangebot setzt auf eine breite Auswahl: Von der „Healthy-Energy-Bowl“ mit Porridge, frischem Obst, Nüssen und Joghurt bis hin zu klassischen Wiener Frühstücksoptionen wie dem „Sweet Viennese“ oder „Classic Viennese“ mit Gebäck, Butter, Marillenmarmelade, Käse und Beinschinken. Ergänzt wird das Angebot durch den „Oriental-Express“ mit Hummus, Baba Ganoush, Feta und Oliven, der internationale Akzente auf den Frühstückstisch bringt. Alle Varianten sind auch in veganen Optionen erhältlich oder entsprechend adaptierbar. Kleine Extras wie gekochte Eier, Gebäck oder Aufstriche ermöglichen es den Gästen, ihr Frühstück auch individuell zusammenzustellen.

“Coffee to stay”-Aktion im Mai

Passend zur Lage setzt das Lokal bewusst auf „Coffee to stay“ statt Coffee to go. Zum Start des Frühstücksangebots läuft im gesamten Mai die Aktion „Alles neu macht der Mai“: Kaffee, der im Lokal konsumiert wird, gibt es zum halben Preis. “Wir wollen einen niederschwelligen Anreiz schaffen, den Tag vor Ort zu beginnen und gleichzeitig einen ruhigen Gegenpol zur oft hektischen Coffee-to-go-Kultur im direkten Umfeld setzen”, sagt Katharina Kielmann, Küchenchefin des Lokals.

Das Team um Kielmann hat auch das Mittagsmenü neu strukturiert: Statt täglich wechselnder Gerichte gibt es nun drei fixe Wochenmenüs (vegan, vegetarisch sowie Fisch/Fleisch), ergänzt durch eine Tagessuppe. Die Küche bleibt dabei bewusst kreativ und abwechslungsreich, mit regelmäßig wechselnden Komponenten innerhalb der Menüs und einem klaren Fokus auf Frische und Saisonalität.

Hinter dem Lokal steht der gemeinnützige Verein VinziRast, der eine Vielzahl an Projekten für obdachlose und andere marginalisierte Menschen betreibt: von einer Notschlafstelle über Wohn- und Beschäftigungsprojekte bis hin zum “mittendrin”. Denn im Lokal finden Menschen, die zuvor am Rande der Gesellschaft standen, wieder eine feste Anstellung in der Küche oder dem Service – viele davon in Ausbildung, für einen optimalen Start zurück ins Berufsleben. „Wir sind ein Wiener Grätzl-Lokal mit dem zusätzlichen Anspruch, soziale Integration im Alltag erlebbar zu machen“, bringt Kielmann das Lokal „mittendrin“ auf den Punkt.