Virtueller Movemberlauf 2022

Am 19. November 2022 laufen und walken wir wieder – mit (un)echtem Bart – für die Männergesundheit und das in ganz Österreich!

Achtung Änderung:

Leider wurde uns die Durchführung des Movemberlaufs 2022 am 19. November im Helmut-Zilk-Park (1100) durch die Wiener Stadtgärten unerwartet untersagt.

Doch wir lassen uns davon nicht beirren und laden alle ein, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich, bei diesem Lauf virtuell dabei zu sein und so einen sichtbaren Beitrag zur Männergesundheit zu leisten. Ob alleine oder im Team, mit echtem oder falschem Bart, gemütlich oder sportlich, überall kann gelaufen und gewalked werden.

Der Spaß und die gute Sache stehen im Vordergrund und nicht der Wettkampf-Gedanke. Der Reingewinn geht direkt an die Movember Foundation Österreich.

Nenngeld: 36€ für 4-Teams und 12€ für Einzelteilnahme

Sei auch du ein Teil der Bewegung und melde dich an unter v-race.at/virtueller-wiener-movemberlauf-2022

Alle Informationen gibt es unter www.movemberlauf.at

Gewinnspiel: Wer seinen/ihren persönlichen Movemberlauf mit einem kreativen Foto dokumentiert und uns dieses per Mail zukommen lässt (wienlaeuft@wat.at)* nimmt automatisch an der Verlosung von gut gefüllten Goodie Bags der Wiener Städtischen, Gutscheinen für ein persönliches Lauftraining uvm. teil.

*Fotos können auf den Social-Media-Kanälen verwendet werden

Infos zum Lauf:

Samstag, 19.11.2022

00:00 Uhr bis 24:00 Uhr, in ganz Österreich

Modus: Einzel- oder im 4er Team – VIRTUELL

Strecke: 3,3 km oder 5,5 km

Seid auch ihr am 19. November 2022 dabei und werdet Teil der Movember Community!