Direkt neben dem Volkertmarkt startet in Kürze die umfassende Umgestaltung. Das Ziel: Weniger Hitze, mehr Lebensqualität und ein öffentlicher Raum, der für alle Generationen offen und einladend ist.

Wir werten den Volkertplatz massiv auf und machen ihn – pünktlich zum Sommer – zum begrünten Wohnzimmer mitten in der Leopoldstadt“,

so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Mehr Grün und Schatten zur Erholung

Endlich bekommt das dicht bebaute Grätzl mehr Natur und Schatten. 13 neue Bäume werden gepflanzt und bilden gemeinsam mit dem Bestand ein dichtes, schattiges Blätterdach. Dazu kommen liebevoll angelegte Grünflächen mit Sträuchern sowie ein modernes Bewässerungssystem, das die Pflanzen auch an heißen Tagen versorgt.

Über 2.000 Quadratmeter Fläche werden entsiegelt. Wo heute noch grauer Asphalt liegt, wird schon bald sickerfähiges Pflaster verlegt. So kann Regenwasser im Boden versickern, was nicht nur den Bäumen, sondern auch dem Mikroklima guttut. Gerade im Sommer wird es dadurch am Volkertplatz spürbar kühler.

Das Projekt ist Teil der Wiener Begrünungs-Offensive „Raus aus dem Asphalt“ – eine Initiative, die Plätze und Straßen in ganz Wien grüner, lebenswerter und klimafit macht.

Ein erfrischendes Grätzlwohnzimmer

Doch nicht nur das viele Grün macht den neuen Volkertplatz besonders. Rund 100 Sitzgelegenheiten laden ein, Freunde zu treffen, zu plaudern, zu lesen oder einfach mal durchzuatmen. Für die nötige Abkühlung sorgt ein großes Wasserspiel mit Bodenstrahlen und Nebeldüsen.

Mehrere Nebelstelen bringen an heißen Tagen eine frische Brise und machen den Platz zum Sommer-Treffpunkt für Groß und Klein. Auch der Boden bekommt ein neues, zeitgemäßes Pflaster, das nicht nur schick aussieht, sondern auch hilft, Wasser besser aufzunehmen.

Mehr Platz für Spiel und Begegnung

An Familien und Kinder wurde natürlich ebenfalls gedacht. Der Spielbereich wird komplett erneuert und bekommt eine Nestschaukel, Hüpf- und Balanciersteine sowie einen stoßdämpfenden Boden für sicheres Spielen. Der Ballspielplatz erhält ein neues Gitter.

Ein Metallzaun entlang der Häuser wird mit Kletterpflanzen begrünt, ein kleiner Beitrag zur Artenvielfalt im Grätzl. Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, darf sich auf mehr Fahrradabstellplätze rund um den Platz freuen – für ein klimafreundliches und entspanntes Ankommen.

Mit all diesen Neuerungen entsteht in der Leopoldstadt ein Platz, der Nahversorgung, Nachbarschaft und erholsames Stadtgrün miteinander verbindet.

Die zusätzliche Begrünung und die neuen Angebote stärken die Lebensqualität direkt vor der Haustür. So gewinnt unser Bezirk einen weiteren lebendigen und zeitgemäßen Mittelpunkt,“

betont auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai. Der neue Volkertplatz wird ein Herzstück des Grätzls und ein Ort zum Wohlfühlen.