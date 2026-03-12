“Tu Gutes und red darüber!” Die Mädchen und Buben der Volksschule in der Märzstraße in Penzing haben im letzten Dezember mit viel Engagement und Kreativität an ihrer alljährlichen Weihnachts- und Grußkarten-Aktion gearbeitet. Sie gestalteten in der Vorweihnachtszeit liebevolle Karten, die sie an Eltern, Verwandte und Unterstützer verkauften – und das mit großem Erfolg!

Großartiger Spendenerlös

Insgesamt konnten stolze 1.000,68 Euro gesammelt werden. Der gesamte Erlös ist an die Roten Nasen-Clowndoctors gegangen. Die Organisation bringt mit ihren speziell ausgebildeten Clowns Freude und Hoffnung in die Spitäler und schenkt kranken Kindern wertvolle Momente des Lachens und der Unbeschwertheit. Sie waren es wert, unterstützt zu werden.

Clowndoctor zu Gast

Die Übergabe erfolgte vor kurzem in den Räumen der OVS Märzstraße. Dr. Fritz Jung engagiert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich für die Roten Nasen und bedankte sich persönlich bei den Kindern für ihren großartigen Einsatz. Stellvertretend für die Schulgemeinschaft durften zwei Schüler vier neue Bücher für die Schulbibliothek auswählen.

Projekt geht weiter

Zurecht ist die Schule stolz auf das Engagement ihrer Kinder. Und freut sich darauf, auch heuer Teil des besonderen Projekts zu sein – in der Hoffnung, dass sich künftig noch viele weitere Schulen an der Weihnachts- und Grußkarten-Aktion beteiligen.