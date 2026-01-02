Vier Tage voller Inspiration, Infotainment und Action! Auf der Ferien-Messe Wien tauchen Besucher in die Welt traumhafter Strände, pulsierender Metropolen und alpiner Naturparadiese ein. Gleichzeitig dreht sich nur wenige Hallen weiter alles um Motoren, E-Antriebe und Zweiräder auf der Vienna Drive – dem Hotspot für Mobilitätsenthusiasten mitten im Prater. Diese Kombination macht den Messebesuch zur ultimativen Winterflucht für alle Fernwehsüchtigen und für PS-Fans.

Ferien-Messe Wien: Länder entdecken

Vom Städtetrip durch Europas Gassen bis zur Safari in Afrika: Die Ferien-Messe Wien bietet auf über 430 Ausstellerständen einen bunten Mix aus internationalen Reisezielen und regionalen Urlaubsdestinationen. Ob Insider-Tipps für Familien, Kulturfans oder Abenteuerurlauber, hier wird jeder Reisewunsch zur Entdeckungsreise.

In der ReiseArena geben Weltenbummler, Influencer und Experten lebendige Einblicke in ferne Länder, gewürzt mit Musik und Tanz, während im Silent Cinema und Reisekino mit Filmprojektionen echte Urlaubsgefühle geweckt werden. Kulinarische Live-Shows auf der Flavours Bühne bringen Geschmäcker rund um den Globus direkt ins Messezentrum und laden zum Probieren ein. Auch die Kleinsten werden mit einem eigenen Kinderprogramm bei Laune gehalten.

Vienna Drive: Trends und Probefahrten

Ein paar Schritte weiter in Halle B heißt es Gas geben! Die Vienna Drive startet in ihre zweite Runde und präsentiert auf über 15.000 m² alles, was moderne Mobilität ausmacht. Von klassischen Autos über E-Fahrzeuge und Fahrräder bis hin zu Motorrädern und E-Bikes – hier können Besucher zahlreiche Modelle bestaunen, sich beraten lassen oder sogar Probefahrten machen.

Das Konzept geht dabei über reine Fahrzeugpräsentationen hinaus. Fachgespräche zu alternativen Antrieben, Tipps zu Versicherungen und Infrastruktur sowie ein umfassender Überblick über Zubehör und Finanzierungsangebote machen die Vienna Drive zu einer echten Informationsplattform für alle, die gerne unterwegs sind.

Zwei Messen mit einem Ticket besuchen

Die Kombination aus Reise und Mobilität lädt dazu ein, Pläne zu schmieden und neue Wege zu gehen. Mit einem Ticket erlebt man nicht nur exotische Kulturen und genussvollen Geschmack aus aller Welt, sondern erfährt auch mehr zu den Zukunftstrends der Fortbewegung. Ob Familienausflug oder Wochenendtrip, im Jänner ist die Messe Wien der Treffpunkt für Urlaubsgenießer und Trendmekka für alle PS-Fans.

Tickets gelten für beide Messen, ein Tagesticket ist online ab ca. € 13,50 erhältlich, Kinder bis 14 Jahre Eintritt frei. Die Messe ist bequem mit der U2 erreichbar (Station Messe-Prater oder Krieau).

Ferien-Messe Wien & Vienna Drive

15.-18. Jänner 2026

VIECON Messe Wien

Ferien-Messe: Eingang Foyer D, Trabrennstraße 7, 1020 Wien

Vienna Drive: Eingang Foyer A, Messeplatz 1, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Do.-Sa., 10-18 Uhr; So., 10-17 Uhr