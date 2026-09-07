Vorhang auf für einen September voller Kultur

Jetzt sind wir mitten im Theaterjahr mit sehr schönen Angeboten. Im Gloria-Theater (ehemals Pichowetz) sagt man „Hier sind Sie richtig“, nicht nur am 9. September. Am 10. feiert „Macbeth“ im Volkstheater Premiere – sehr interessant!

Unser Publikumsliebling Ingrid Merschl erzählt uns am 11. „Kaffeehaus war überall“ im Café Westend um 16 Uhr. Und was machen wir am Abend? Wir gehen ins beliebte Schönbrunner Stöckl zu „Amore mio“.

Am nächsten Tag (12.9.) ist im Mozartsaal ein außergewöhnliches Konzert mit Yasmin Levy und Band anberaumt: Sie ist eine interessante Stimme der zeitgenössischen Weltmusik. Am 15.9. ist Premiere im Stadtsaal mit Gunkls „Apropos übrigens“.

Am Tag darauf, 16.9., haben wir die Qual der Wahl: entweder ins Musiktheater der Wien zur schönen Barockoper „La Calisto“ oder auf den Rathausplatz zum „Circus Roncalli“.

Am 18. freue ich mich auf einen wunderschönen Abend mit dem Staatsballett in der Staatsoper: „Living Legacies“. In der Hofburgkapelle gibt es am 20.9. um 9:15 Uhr das Debüt der „Wiener Chormädchen“ mit Mozart (Missa Brevis in B-Dur).

Ganz knapp geht sich noch die Uraufführung von „Ronja Räubertochter“, einem lustigen Familienstück, in der Volksoper um 11 Uhr aus.