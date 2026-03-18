Für den Vorlesetag konnten heuer einige bekannte Namen aus Kunst und Literatur gewonnen werden. Schauspielerin Susi Stach wird ebenso aus ausgewählten Texten lesen wie Autorin Marie-Theres Arnbom. Auch die Schriftsteller Kornelius Taxenbach und Patricia Brooks sowie Aktivist und Autor Daniel Landau beteiligen sich an der Aktion.

Das Publikum darf sich auf eine abwechslungsreiche Mischung freuen: Neben eigenen Werken und Lieblingsliteratur der Vortragenden werden auch Texte präsentiert, die im Rahmen des diesjährigen Literatur-Contests der Häuser zum Leben entstanden sind.

Geschichten verbinden Generationen

Der Österreichische Vorlesetag stellt jedes Jahr die Kraft von Geschichten in den Mittelpunkt. Literatur kann Menschen zusammenbringen, Gespräche anstoßen und neue Perspektiven eröffnen. Genau daran knüpfen auch die Veranstaltungen in den Häusern zum Leben und den Pensionist*innenklubs an.

Die Lesungen schaffen Begegnungen zwischen Generationen und laden dazu ein, gemeinsam in Geschichten einzutauchen – ganz im Sinne des diesjährigen Mottos.

Lesungen an fünf Standorten in Wien

Alle Veranstaltungen finden am 26. März 2026 ab 15 Uhr statt.