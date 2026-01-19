Die Währinger-SPÖ-Gemeinderäte Dr. Michael Trinko und Mag. Alexander Ackerl laden zur offenen Sprechstunde ins Café Himmelblau in der Kutschkergasse 36. Das Motto der Reihe: „Währing ist unser Kaffee!“ – und dazu gibt’s einen gratis Cappuccino, Verlängerten oder Espresso gleich mit.
Politik bei Kaffeehaus-Atmosphäre
Die Idee hinter dem Format: In entspannter Umgebung können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen direkt mit den beiden SPÖ-Gemeinderäten besprechen. Die Gespräche finden jeweils an Sonntagen statt – zu Zeiten, an denen viele Währingerinnen und Währinger im Grätzl unterwegs sind.
Drei Termine zum Vormerken
Die Sprechstunden finden an folgenden Tagen statt:
- 25. Jänner 2026
- 08. Februar 2026
- 01. März 2026
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Damit bietet das Format gleich mehrere Gelegenheiten, unkompliziert mit den SPÖ-Gemeinderäten ins Gespräch zu kommen – ein niederschwelliges Angebot für alle, die an Bezirkspolitik interessiert sind oder konkrete Fragen und Wünsche haben.