Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien bietet allen von der Schulschließung in Währing betroffenen Kindern Plätze in ihren Volks- und Mittelschulen Sacré Coeur (Währing) an. Vor kurzem wurde ja bekannt, dass die De la Salle-Schule in der Schopenhauerstraße mit Ende des Schuljahres 2025/26 geschlossen wird. Diese Volks- und Mittelschule ist eine Ordensschule des De la Salle-Schulvereins der Schulbrüder.

Ganz in der Nähe

In unmittelbarer Nachbarschaft – in der Antonigasse – befindet sich die Volks- und Mittelschule Sacré Coeur, die von der Schulstiftung der Erzdiözese Wien betrieben wird. Diese hat sich rasch dazu entschlossen, den betroffenen Schülern zu helfen und ihnen Schulplätze anzubieten.

Mit Freunden wechseln

„Wir wissen, wie wichtig Kontinuität und Geborgenheit für Kinder sind – besonders in Zeiten des Wandels“, betont Eva Lindl, pädagogische Geschäftsführerin der Schulstiftung der Erzdiözese Wien. „Darum war für uns sofort klar: Wir möchten diesen jungen Menschen helfen, weiter zu lernen, zu wachsen und sich willkommen zu fühlen.“

Konkrete Angebote

Durch die Umstrukturierung von Räumen konnte kurzfristig Platz für neue Schüler geschaffen werden. In der Volksschule Sacré Coeur Währing gibt es ab sofort Kapazitäten in allen Schulstufen. Klassenweise besteht Platz für drei Klassen – konkret für die kommenden 2., 3. und 4. Klasse im Schuljahr 2026/27. Die momentane erste Klasse könnte bereits diesen Dezember in die Volksschule Sacré Coeur wechseln. Auch in der Mittelschule können Schüler in allen Schulstufen aufgenommen werden.

Gutes Einvernehmen

Hinsichtlich der Übernahme bestehe ein ausgezeichnetes Einvernehmen zwischen den De La Salle-Schulen und dem Sacré Coeur-Währing. „Bei den Abstimmungen beider Schulen steht das Wohl der Kinder und Familien an erster Stelle. So werden beiden Direktorinnen unserer Volks- und Mittelschule Sacré Coeur am kommenden Elternabend der De La Salle-Schule teilnehmen, um Sicherheit für Kinder und Eltern zu schaffen“, erklärt Eva Lindl.

Ein Bericht von Gerhard Krause