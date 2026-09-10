Mit dem waff zum sicheren Job in der Pflege

Der Bedarf an Pflegekräften steigt in Wien deutlich. Mit gezielten Förderungen und Ausbildungsangeboten unterstützt der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) Menschen beim Einstieg in einen Pflege- oder Betreuungsberuf – und hilft damit, die Versorgung der Zukunft zu sichern.

Bedarf wächst deutlich

Die Wiener Bevölkerung wird älter: Im Jahr 2026 leben rund 42.000 Menschen ab 85 Jahren in der Stadt. Bis 2036 soll ihre Zahl auf etwa 66.000 und bis 2050 sogar auf rund 82.000 steigen. Dementsprechend wächst auch der Personalbedarf. Laut einer Prognose des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen werden bis 2030 zusätzlich 5.770 Pflegekräfte benötigt.

Unterstützung beim Umstieg

Eine wichtige Rolle spielt dabei das waff-Programm „Jobs PLUS Ausbildung“. Es verbindet für arbeitssuchende Wienerinnen und Wiener eine kostenlose Ausbildung mit einer fixen Jobzusage. Seit 2024 gibt es außerdem das Angebot „VOR Jobs PLUS Ausbildung“. Dabei können Interessierte fehlende Voraussetzungen nachholen und erhalten gezielte Unterstützung für den Einstieg in die Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales.

Von 2021 bis 2025 förderte der waff rund 11.000 Wienerinnen und Wiener bei Ausbildungen in Pflege- und Betreuungsberufen. Dafür wurden insgesamt etwa 72 Millionen Euro bereitgestellt. Mehr als 70 Prozent der angehenden Pflegekräfte in Wien starten mit Unterstützung des waff in den Beruf.

Geld während der Ausbildung

Neben der kostenlosen Qualifizierung sorgen finanzielle Leistungen dafür, dass sich Interessierte ihre Ausbildung leisten können. Die Wiener Pflegeausbildungsprämie beträgt derzeit 658,40 Euro monatlich. Für berufsbegleitende Pflegeausbildungen stehen Förderungen von bis zu 5.000 Euro zur Verfügung.

Rund 3.500 Personen erhielten bisher das Wiener Ausbildungsgeld und kamen gemeinsam mit der AMS-Leistung auf etwa 1.550 Euro pro Monat. Von September 2022 bis Ende 2025 wurde die Wiener Pflegeausbildungsprämie an 3.653 Menschen in Ausbildung ausbezahlt.

Ausbildung zahlt sich aus

Das Programm verbessert auch die beruflichen und finanziellen Perspektiven: Absolventinnen und Absolventen von „Jobs PLUS Ausbildung“ verdienen danach durchschnittlich rund 1.000 Euro brutto pro Monat mehr. Ihr Jahresverdienst liegt im Schnitt bei 37.130 Euro – und damit etwa 22.000 Euro über jenem einer Vergleichsgruppe. So schafft Wien neue Chancen für Berufseinsteiger und Umsteiger und stärkt zugleich die Pflegeversorgung in der Stadt.