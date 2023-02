Wahrer „Netzhit“: Redakteur zeigt Einsatz in Atzgersdorf

Umwerfend Talentiert: Die Handballerinnen des 7Drops WAT Liesing zeigten bei der Eröffnung der frisch sanierten Rundhalle Atzgersdorf ihr Können. Von der handballerischen Schlagkraft konnte sich vor Ort der WIENER BEZIRKSBLATT-Redakteur Ernst Berger überzeugen und wurde beim Filmen der Wurftechniken direkt getroffen. Ein wahrer Netzhit, wie wir finden.

Rundum neu

Die rundum modernisierte Rundhalle in Liesing spielt nun alle Stückerl: Das 1973 erbaute Gebäude erhielt nicht nur modernste Photovoltaik-Anlagen, sondern auch absenkbare Trennvorhänge, eine Boulderwand und die Tribünen bieten Platz für über 400 Zuschauer. Sportstadtrat Peter Hacker, Bezirksvorsteher Gerald Bischof und der Abteilungsleiter der MA 51 –Sport Wien Anatol Richter eröffneten die Rundhalle offiziell am Mittwoch. „Mit unserem Sportstättenplan schaffen wir nun auch in Liesing eine energieeffiziente und moderne Anlage. Durch die Sanierung sollten wir ein Drittel des bisherigen Energieverbrauchs einsparen können“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

(C) Berger: Bezirksvorsteher Gerald Bischof (links vorne), Anatol Richter (links hinten) und Sportstadtrat Peter Hacker (rechts) mit den Handballerinnen.

Platz neben Schulsport finden in der neuen Handball vor allem Handball, Volleyball, Basketball und Badminton.„Durch eine neue Innenausstattung erfüllen wir die Standards für das Abhalten von nationalen Wettbewerben.“ erklärt dazu Anatol Richter, Abteilungsleiter MA 51 – Sport Wien. Die Halle ist ab sofort wieder für den Schul- und Vereinssport offen. „Ich freue mich, dass die generalsanierte, Rundsporthalle in Atzgersdorf nun wieder den Liesinger Schülerinnen und Schülern und Sportvereinen zur Verfügung steht“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Der Netzhit