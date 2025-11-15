Die Waldorfschule Mauer hat sich das Ziel gesetzt Kinder in solcher Weise unterstützend begleiten, dass sie Gestalter ihres sozialen und kulturellen Lebens werden können. Der Kern der Waldorfpädagogik ist dabei die entwicklungsgerechte Entfaltung kognitiver, sozialer, künstlerischer und handwerklicher Fähigkeiten der Kinder. Von diesen kann sich jetzt jeder ein Bild machen und sogar ein Stück mit nach Hause nehmen.

Am 28. und 29. November lädt die Waldorfschule zu ihrem Adventbazar in das Maurer Schlössl in die Endresstraße 100. Die Besucher erwarten feine Kostbarkeiten und allerlei Dinge, die Freude machen: Schönes aus Glas, Holz, Filz, Papier, Seide, Leinen, Keramik, Wolle, Stoffe, Kerzen, Kekse, Lebkuchen, Bücher, Puppen, Engel, Schmuck, Düfte, Öle, Kosmetik, Gewürze, Honig und vieles mehr.

Natürlich ist auch für das leiblicheWohl gesorgt. Ein Wiener Kaffeehaus, Teestube, Mittagstisch, Punsch, gebrannte Mandeln und ein Würstelstand treffen wohl jeden Geschmack.

Neben dem Bazar wartet auch ein spannendes Rahmenprorgamm.

Zahlreiche Advent-Werkstätten

Wer selbst seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte hat hier die Gelegenheit dazu. In den Advent-Werkstätten für Groß und Klein warten unter anderem ein Kalligrafie-Atelier, Zwergenstube, Kerzen ziehen, Kinderstube, Adventkranz binden und Weihnachtsbasteln für Kinder. Weiters am Programm: Theater- und Puppenspiele wie „Sterntaler“ für die Jüngsten, „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ für 3 bis 6-jährige und „Der Weihnachtsbraten“ für Schulkinder.

Alle weiteren Infos unter waldorf-mauer.at