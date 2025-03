Walzerkönig auf der Schiene: Johann Strauss als Botschafter

Zum 200. Geburtstag von Johann Strauss setzt die ÖBB ein starkes Zeichen und bringt den Walzerkönig auf Schiene! Am Hauptbahnhof wurde die neue Johann-Strauss-Lokomotive feierlich getauft. Die neue Lokomotive startet ihre erste Fahrt nach Zürich.

Die Johann-Strauss-Lokomotive ist nicht nur ein Highlight der Wiener Eisenbahnflotte, sondern auch ein bedeutendes Symbol für Wiens Kultur und Geschichte. Klaus Garstenauer, Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG, betont: „Mit der Johann-Strauss-Lokomotive setzen wir ein starkes Zeichen für Wien als Bahn-Destination und unterstreichen die enge Verbindung von Kultur und Mobilität.“

Die Bahnreise nach Wien gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Etwa 30 Prozent der Wien-Besucher reisen mit dem Zug – das sind ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Dank der guten Anbindung und des komfortablen Zugangebots, ist die stressfreie Anreise für viele Touristen ein entscheidender Faktor, um Wien zu entdecken.

Kooperation für nachhaltigen Tourismus

Die Zusammenarbeit zwischen ÖBB und WienTourismus hat auch konkrete Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Der ökologische Vorteil des Bahnreisens wird immer stärker in den Fokus gerückt. „Wien ist die am besten per Bahn angebundene Stadt Europas“, sagt Norbert Kettner, Direktor von WienTourismus. „Gemeinsam mit den ÖBB fördern wir die umweltfreundliche Anreise nach Wien und machen die Stadt als Kulturmetropole noch attraktiver.“

Ein Strauss-Jahr voller Highlights

Das Strauss-Jubiläumsjahr 2025 wird ein wahres Fest für Musikliebhaber. WienTourismus und die Wiener Symphoniker schicken den berühmten Donauwalzer ins Weltall. Im Rahmen der Mission „Waltz into Space“ wird die Musik von Johann Strauss Sohn endlich das Universum erobern. Eine Wiedergutmachung für das Versäumnis von 1977, als der Walzer nicht mit der Voyager Golden Record ins All geschickt wurde. Besucher können live dabei sein und intergalaktische Botschafter:innen auf dieser speziellen Mission werden.

Für alle, die sich auf eine musikalische Reise durch Wien begeben wollen, bietet die Destinationsapp „ivie“ einen 30-minütigen „Johann Strauss Walk“, der an 11 bedeutende Stationen führt, an denen der Walzerkönig musizierte.