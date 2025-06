Walzerseligkeit trifft Gaumenfreude: Johann Strauss am Tisch

Wo einst die Strauss-Dynastie aufspielte, wurde am 3. Juni 2025 das außergewöhnliche Buch „Johann Strauss am Tisch“ präsentiert – im House of Strauss in den historischen Mauern des Casino Zögernitz in Döbling. Das Werk ist eine Hommage an den Walzerkönig und verbindet Musik, Kulinarik und Geschichte auf genussvolle und multimediale Weise.

Um die 200 interessierten Gäste waren der Einladung des echomedia Buchverlags und dem House of Strauss gefolgt, um gemeinsam die Buchpräsentation von „Johann Strauss am Tisch“ zu feiern. Prominente Gäste aus Kultur, Medien und Wirtschaft versammelten sich im letzten erhaltenen Strauss-Konzertsaal von 1837. Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner und House of Strauss-Betreiber Hermann Rauter hießen unter anderem Daniel Serafin (Oper im Steinbruch), Vera Russwurm, Peter Hofbauer, Margit und André Holzlechner (Hollerei), Gabriela Maria Straka (resPACT), Wilfried Berger (Vienna Airport FBO und VIP Terminal), Markus Bachmann (Bachmann Weine), Ex-PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth und viele weitere Strauss-Fans willkommen.

Ein Popstar und medialer Visionär seiner Zeit

Uschi Pöttler-Fellner führte auf charmante Weise in die Entstehungsgeschichte des Buchs ein. Dieses setzt Johann Strauss (Sohn) ein würdiges Denkmal – „als Marketinggenie und Popstar des 19. Jahrhunderts“. Denn Strauss war ein Mann, der wusste, wie man das Publikum begeistert. House of Strauss-Betreiber Hermann Rauter ging auf die Bedeutung des Casino Zögernitz und dem multimedialen Museum für Wien ein. Gemeinsam dankten sie dem Team, das das Buch mit viel Herz und Einsatz Realität werden ließ: Buchverlags-Leiter Werner Brunner und Claudia Knöpfler, Autorin Dr. Ursula Scheidl und Artdirector Mag. Thomas Haring.

Ein Buch als multisensorisches Gesamterlebnis

In biografischen Details, Anekdoten und Interviews – u. a. mit Strauss-Nachfahre Prof. Dr. Eduard Strauss – gibt das Buch Einblick in die Welt von Johann Strauss (Sohn). Sein Leben, seine Lieben, die Bedeutung von Strauss’ Musik und die Persönlichkeit des Walzerkönigs werden lebendig greifbar. Das opulent, zweisprachig gestaltete Werk ist weit mehr als ein Bildband oder Buch zum 200. Geburtstag des Musikgenies. „Johann Strauss am Tisch“ ist ein multisensorisches Gesamterlebnis. Mit QR-Codes zu Musikstücken, Kochanleitungen zu Strauss’ Lieblingsgerichten und Rezepten zum Nachkochen wird man eingeladen, in Strauss’ Welt zu hören, zu lesen und auch zu schmecken.

Ein Erlebnis zwischen Dessert und Donauwalzer

Die Gäste konnten bei der Buch-Präsentation auch gleich in die Geschmackswelt und in die Musikgeschichte der Strauss-Dynastie eintauchen. Johann Strauss’ Lieblingsgerichte gab es in der Pause zum Genießen. Der schöne Garten des liebevoll restaurierten Gebäudes bot Platz zum gemütlichen Austausch und entspannten Plaudern. Die Möglichkeit zum Besuch des multimedialen Museums schaffte einen weiteren unterhaltsamen Höhepunkt der Veranstaltung. VR-Elemente und neuester High-Tech sorgen dabei für spannende Überraschungserlebnisse. Zum Abschluss entließ das Konzert des House of Strauss Orchestra das Publikum zu den Melodien des Walzerkönigs in die Nacht. Selbst im digitalen Zeitalter lässt Strauss’ Werk die Menschen tanzen – und jetzt auch kochen.

„Johann Strauss am Tisch“ ist weit mehr als ein Buch oder Bildband. Es ist ein multisensorisches Gesamterlebnis. | ©echomedia Buchverlag





Ursula Scheidl:

Johann Strauss am Tisch / at the tables

Chacun à son goût

160 Seiten, hochwertiger Leineneinband mit Prägung,

Deutsch/Englisch, erscheint: Juni 2025

ISBN 978-3-903989-83-2 | € 29,–