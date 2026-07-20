Was ist derzeit mit der SPÖ los?

Stellen wir uns eine Pensionistin vor, die am Küchentisch sitzt und ihre Rechnungen sortiert. Die Miete ist gestiegen. Der Einkauf ist teurer geworden. Auf einen Facharzttermin wartet sie monatelang.

Sie hört, dass die SPÖ in der Regierung viel arbeitet und zahlreiche Gesetze beschließt. Aber sie stellt sich eine einfache Frage:

Was davon verbessert mein Leben?

Genau hier liegt das Problem der SPÖ.

Die Partei steckt in einer ernsten Vertrauens- und Profilkrise. Bei der Nationalratswahl 2024 erreichte sie noch 21,1 Prozent. Heute liegt sie in Umfragen nur noch bei ungefähr 17 Prozent. Umfragen sind Momentaufnahmen – aber die Entwicklung ist eindeutig.

Viele Menschen wissen nicht mehr, wofür die SPÖ steht.

Das liegt nicht nur an Andreas Babler. Es sind vor allem drei Entwicklungen, die der Partei schaden.

Die Regierungsfalle

Die SPÖ muss Sparmaßnahmen mittragen. Gleichzeitig erwarten ihre Wählerinnen und Wähler, dass sie Pensionen, soziale Sicherheit, Gesundheit und Pflege schützt.

Wenn die Menschen hauptsächlich neue Belastungen spüren, hilft es wenig, wenn ihnen erklärt wird, dass das Budget leider notwendig sei.

Eine sozialdemokratische Partei wird nicht daran gemessen, wie gut sie Sparmaßnahmen erklärt. Sie wird daran gemessen, wen sie vor den Folgen schützt.

Die rote Handschrift ist kaum sichtbar

Die Regierung hat viele Gesetze beschlossen. Es gibt Maßnahmen bei Mieten, Energie und Lebensmitteln.

Aber die einzelnen Maßnahmen ergeben in der Wahrnehmung der Bevölkerung noch kein klares sozialdemokratisches Gesamtbild.

Die Menschen brauchen keine lange Liste von Gesetzen. Sie wollen wissen:

Was wird für mich billiger? Was wird besser? Und ab wann?

Die SPÖ muss daher jede Woche anhand eines konkreten Beispiels erklären, was ihre Politik bewirkt:

Was erspart sich eine Pensionistin?

Wie viel weniger bezahlt eine Familie?

Wie schnell bekommt ein Arbeitnehmer einen Arzttermin?



Politik muss im Alltag ankommen – nicht nur im Ministerrat.

Die ständigen Personaldebatten

Das vermittelt Unsicherheit.

Eine Partei, die dauernd über ihre Führung diskutiert, spricht zu wenig über die Probleme der Menschen. Und wer den Vorsitzenden austauscht, ohne vorher die politische Richtung zu klären, bekommt nur ein neues Gesicht – aber noch keine neue Glaubwürdigkeit.

Was muss jetzt geschehen?

Die SPÖ braucht keinen überstürzten Vorsitzwechsel. Sie braucht einen klar begrenzten politischen Neustart.

Dieser Neustart muss sich auf drei große Versprechen konzentrieren:

Erstens: Das Leben muss wieder leistbar werden.

Lebensmittel, Mieten, Energie und Medikamente dürfen für normale Einkommen und Pensionen nicht zur Existenzfrage werden.

Zweitens: Gesundheit und Pflege müssen funktionieren.

Kürzere Wartezeiten, mehr Kassenärzte, eine gesicherte Pflege und keine versteckten Leistungskürzungen.

Drittens: Arbeit und Pension müssen Sicherheit geben.

Gute Löhne, Schutz vor Altersarmut und keine zusätzlichen Belastungen für kleine und mittlere Pensionen.

Gerade in einer Koalition braucht die SPÖ klare Grenzen.

Nicht jeder Kompromiss muss öffentlich ausgetragen werden. Doch bei Pensionen, Gesundheit, Pflege und leistbarem Wohnen muss sie unmissverständlich Haltung zeigen.

Bis hierher – und nicht weiter.

Meine Meinung:

Die SPÖ braucht vorerst keinen neuen Vorsitzenden. Sie braucht eine neue politische Klarheit.

Sie muss wieder die Partei jener Menschen sein, die arbeiten, Familien versorgen, Angehörige pflegen oder nach einem langen Arbeitsleben von ihrer Pension leben.

Sie darf nicht wie die Pressestelle der gesamten Regierung auftreten. Sie muss erkennbar die Interessen der arbeitenden Menschen und der Pensionistinnen und Pensionisten vertreten.

Bleibt die SPÖ trotz dieses Neustarts bis zum Jahresende deutlich unter 20 Prozent, muss die Führungsfrage geordnet entschieden werden – gemeinsam mit den Mitgliedern und nicht durch Gerüchte oder Hinterzimmeraktionen.

Denn am Ende geht es nicht in erster Linie um eine Person. Es geht um die entscheidende Frage:

Glauben die Menschen wieder, dass die SPÖ auf ihrer Seite steht?

Bei Gewaltdelikten darf nicht relativiert, beschwichtigt oder endlos erklärt werden. Der Staat muss rasch und entschlossen handeln, die Bevölkerung schützen und Täter konsequent zur Verantwortung ziehen. Sicherheit ist keine Frage der Ideologie, sondern eine Kernaufgabe des Rechtsstaates. Entscheidend sind glaubwürdige Maßnahmen, klare Konsequenzen und deren tatsächliche Umsetzung.