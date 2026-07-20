Gewinne eine von drei BBQ-Boxen von Planted!

Die Grillsaison ist im vollen Gange und Planted sorgt für pflanzliche Abwechslung auf dem Rost. Passend dazu verlost Planted gemeinsam mit dem Wiener Bezirksblatt drei exklusive BBQ-Boxen voller pflanzlicher Highlights. Mit dabei: Das neue planted.steak mit 25 % mehr Inhalt. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Für viele gehört Fleisch einfach zum Grillen dazu. Gleichzeitig entdecken immer mehr Fleischliebhaber:innen auch pflanzliche Optionen für sich. Nicht als Ersatz, sondern weil sie geschmacklich überzeugen und aus hochwertigen Zutaten bestehen. Mit seiner BBQ-Range bietet Planted eine vielfältige Auswahl für alle, die neue Geschmackserlebnisse ausprobieren möchten.

Mehr drin fürs gleiche Geld

Während andere Hersteller weniger Inhalt zum gleichen Preis anbieten, stellt sich Planted bewusst gegen die Shrinkflation: Das neue planted.steak ist um 25 % größer bei unverändertem Preis. Gleichzeitig hat Planted die Rezeptur weiter verbessert: Die Zutatenliste ist kürzer, der Fettgehalt um 30 % reduziert und auf zugesetzten Zucker sowie Bohnenmehl wird vollständig verzichtet.

Guter Geschmack braucht keine Zusatzstoffe.

Planted legt großen Wert auf natürliche Zutaten. Deshalb kommen die Produkte ohne künstliche Farb- und Aromastoffe sowie ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder E-Nummern aus.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Mit etwas Glück gewinnst du eine von drei BBQ-Boxen von Planted. Darin enthalten sind das planted.steak, das planted.steak Paprika und die planted.spiesse Kräuter.

Außerdem erwarten dich ein BBQ-Rezeptbooklet mit Inspiration für deine nächste Grillparty sowie eine praktische Grillzange.