Es war ein intensiver Beteiligungsprozess, doch jetzt ist es fix: Die Seidengasse in Neubau wird ab Herbst umgestaltet – mit mehr Grünraum und besserer Infrastruktur.

Die steigende urbane Hitze setzt vielen Bewohner:innen vor allem in den Sommermonaten zu – mit der Neugestaltung der Seidengasse sagt der Bezirk diesem Problem den Kampf an und setzt seine bislang erfolgreiche Klimamaßnahmenstrategie im öffentlichen Raum fort. „Die Seidengasse wird nicht nur klimafit – sie wird zu einem noch schöneren, grüneren und lebenswerteren Ort“, so der Bezirkschef Markus Reiter über das Projekt.

Geplante Umgestaltung

Die deutliche Erhöhung des Grünanteils wird künftig für ein besseres Mikroklima im 7. Bezirk sorgen. So wächst die Grünfläche in der Seidengasse von 32 m2 auf 287 m2 – und verneunfacht sich dadurch beinahe. Neun neue Bäume spenden nach der Umgestaltung Schatten und verbessern die Luftqualität. Auf Wunsch des Neubauer Kinder- und Jugendparlaments werden zusätzlich vier Obststräucher gepflanzt, die zum Naschen einladen. Um mehr Platz für Fußgäng­er:innen und Radfahrer:innen zu schaffen, wird der Straßenraum offener gestaltet.