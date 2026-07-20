Kultursommer Wien im Haus Wieden

Mit Musik, Humor und jeder Menge Improvisation begeisterten Magda Leeb und Katrin Weber die Besucherinnen und Besucher im Haus Wieden.

Im Rahmen des Kultursommer Wien machten die beiden Künstlerinnen mit ihrem Programm „Taktlos vergnügt“ Station im traditionsreichen Haus und sorgten für einen unterhaltsamen Nachmittag.

Kultur mitten im Grätzl

Das Haus Wieden, unweit des Naschmarkts gelegen, ist eng mit dem Bezirk verbunden und versteht sich als Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Menschen aus der Nachbarschaft. Das Gartenkonzert lockte neben den Bewohnerinnen und Bewohnern auch Angehörige und zahlreiche Gäste aus dem Grätzl an.

„Unser Haus ist Teil eines lebendigen Bezirks, der von Kultur und Vielfalt geprägt ist. Diese Energie spüren wir täglich – und es ist schön, wenn wir sie bei Veranstaltungen wie den Gartenkonzerten des Kultursommer Wien gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Gästen aus dem Grätzl erlebbar machen.“

…sagt Armin Cehic, Direktor des Hauses Wieden.

Schlager, Jazz und viel zum Lachen

Mit einer Mischung aus Schlager, Jazz und spontanem Improvisationstheater brachten Magda Leeb und Katrin Weber ihr Publikum zum Lachen und Mitsingen. Die lockere Atmosphäre und die direkte Einbindung der Gäste machten das Konzert zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen.

Eine Besucherin zeigte sich begeistert:

„Die Mischung aus Musik, Humor und Improvisation war unglaublich mitreißend. Man hatte das Gefühl, Teil der Show zu sein.“

Kostenlose Konzerte gehen weiter

Der Kultursommer Wien setzt seine Gartenkonzert-Reihe in den kommenden Wochen fort. Insgesamt stehen 29 kostenlose Konzerte in den Häusern zum Leben auf dem Programm. Die Veranstaltungen sind nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für externe Gäste geöffnet. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Veranstaltungssäle der Häuser verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

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