Was man gegen hohen Blutdruck tun und einnehmen soll

Ein hoher Blutdruck ist deswegen so gefährlich, weil er einerseits keine spürbaren Symptome auslösen muss und andererseits gefährliche Folgen haben kann. Also am besten vorbeugen! Eine ausgewogene Ernährung stützt das Herz-Kreislauf-System und hilft dabei, Stress abzubauen – was sich ebenfalls positiv aufs Herz auswirkt. Ärzte raten außerdem zu einem weitgehenden Verzicht auf Alkohol und einem gänzlichen auf Nikotin.

Schutz der Zellen

Ab einem sogenannten „hochnormalen“ Blutdruck, also höher als 130/85 mmHg, wird eine nicht medikamentöse Therapie durch die Verän­derung des Lebensstils angestrebt. Pflanzliche Wirkstoffe sind aber als Ergänzung immer anzuraten: Vor allem die Olive kann ausgeprägte blutdrucksenkende Effekte bewirken. Der Olivenbaum gilt bekanntlich als Nutz- und Heilpflanze, aus dem das besagte Öl gewonnen wird. Auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA bewertet die Einnahme von Produkten aus Oliven­blättern als sicher und gut verträglich. Zudem haben sie eine ­antioxidative Wirkung.

Der Extrakt aus diesen Blättern senkt außerdem den Gesamt- und LDL-Cholesterinspiegel, verbessert die Insulin-Sensitivität und trägt auch zum Schutz der Zellen bei.