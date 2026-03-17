Wie entsteht eigentlich ein Fluss? Warum verändert er ständig sein Bett? Und wer lebt unter der Wasseroberfläche? Im ZOOM Kindermuseum der Wien Holding beginnt eine Entdeckungsreise entlang der Donau, bei der Kinder nicht nur schauen, sondern selbst ausprobieren, steuern, forschen und sogar gegen den Strom schwimmen können.

Abenteuer Donau: Forschen und staunen

Von der Quelle bis zum Schwarzen Meer: Die Donau legt über 2.800 Kilometer zurück und verbindet zehn europäische Länder. Genau dieses faszinierende Flusssystem steht im Mittelpunkt der neuen Mitmachausstellung „Donaurauschen & Flussgeflüster“ im ZOOM Kindermuseum.

Hier wird Wissen lebendig. An interaktiven Stationen entdecken Kinder, wie ein Fluss entsteht, welche Kräfte in ihm wirken und warum sich seine Form ständig verändert. Kies, Sand und Steine werden zu spannenden Forschungsobjekten. Dieses sogenannte „Geschiebe“ ist entscheidend dafür, wie ein Fluss sein Bett formt.

Fluss aus der Perspektive eines Fisches

Die Ausstellung verwandelt Kinder für 90 Minuten in echte Donau-Experten. Mal steuern sie ihr eigenes Schiff und erkunden die vielen Kulturen entlang des Flusses, mal untersuchen sie im Donau-Labor winzige Wasserlebewesen unter dem Mikroskop.

Wer möchte, schlüpft in ein Fischkostüm und taucht gedanklich unter Wasser ab. So lässt sich hautnah erleben, wie Fische durch die Strömung navigieren und welche geheimen Wanderwege sie nutzen. Auch die Frage, wie aus der Kraft des Wassers Energie für unsere Steckdosen entsteht, wird spielerisch mit Experimenten, die Technik und Natur verständlich machen, beantwortet.

Wertvoller Lebensraum in der Stadt

Neben Spaß und Action steckt auch eine wichtige Botschaft in der Ausstellung. Kinder erfahren, warum lebendige Flüsse Raum brauchen, wie Hochwasser entsteht und weshalb Schutzmaßnahmen wie die Donauinsel in Wien so wichtig sind.

Die kreative Mischung aus Kunst, Spiel und Wissenschaft macht den Besuch zu einem Erlebnis für alle Sinne. Ob als neugierige Forscher, mutige Kapitäne oder flinke Donaufische – hier entdecken Kinder, wie wertvoll und faszinierend der Lebensraum Fluss ist.

„Donaurauschen & Flussgeflüster“

Bis Ende Juni 2027

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Di.-Fr.,13.30 Uhr & 15.30 Uhr

Sa., So., Feiertags & Ferien: 10*, 12, 14.30, 16.30 Uhr* (* Geschwister Termine, für Kinder in Begleitung unter 6 Jahren)

Tickets um EUR 6,50 unter kindermuseum.at