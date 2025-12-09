Heute kam es in Wien Mitte The Mall zu einem überraschenden Zwischenfall: Wasser lief über mehrere Eingangsbereiche in das Shopping-Center und setzte Teile der Mall kurzfristig unter Wasser. Besucherinnen und Besucher mussten umgeleitet werden, einige Shops schließen vorübergehend.

Ursache noch unklar

Laut ersten Informationen dürfte ein technischer Defekt an einer Wasserleitung oder an der Gebäudetechnik der Auslöser gewesen sein. Die genaue Ursache wird derzeit noch von Fachfirmen geprüft. Die Betreiber der Mall betonen, man arbeite mit Hochdruck an der Klärung.