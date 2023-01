WAT Brigittenau: Teamsport für Frauen 50+

Der WAT Brigittenau bietet ab sofort die Möglichkeit für Frauen über 50 Jahren, in den Teamsport einzusteigen. Der Fokus liegt dabei auf dem gemeinschaftlichen Erlebnis und dem Spaß an der Bewegung. Durch die Teilnahme am Teamsport können neue Freundschaften entstehen und bestehende gefestigt werden.

Voraussetzungen

Um teilzunehmen, benötigen die Frauen lediglich Wohlfühlgewand und Sportschuhe. Wer auch noch Freude an der Bewegung und Lust auf Neues mitbringt, ist perfekt ausgestattet für eine unvergessliche Erfahrung.

Wichtigkeit

Laut Studien ist regelmäßige Bewegung besonders wichtig für Frauen im Alter von 50+. Sie kann nicht nur das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren, sondern auch dazu beitragen, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Der WAT Brigittenau bietet daher eine großartige Gelegenheit, sich sowohl körperlich als auch sozial zu engagieren.

Mitmachen

Im Frühjahrssemester 2023 erhalten alle Teilnehmerinnen eine geförderte Vereinsmitgliedschaft. Der Sportausübung steht nun also wirklich nichts mehr im Weg!

Nähere Infos unter www.askoewat.wien.