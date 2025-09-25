Am Vorabend der großen Eröffnung der Wiener Kaiser Wiesn hat das Wiener Bezirksblatt zum Jahresfest geladen. Und viele Prominente aus den Bezirken, aus der Wirtschaft und Kultur haben mit uns gefeiert!

War das wieder ein lustiger Abend im großen Gösser-Zelt auf der Wiener Kaiser Wiesn. Am Vorabend der großen Eröffnung hat das Wiener Bezirksblatt den Gösser-Balkon hoch über den Köpfen der schunkelnden Gäste gebucht – und zum genüsslich-unterhaltsamen Abend geladen.

Danke fürs Kommen

Sie nützten die Gelegenheit, wunderbare Stunden im Partyzelt zu genießen. Mit dabei waren Kulturexpertin & WBB-Autorin Birgit Sarata, Wiesn-Kaiser Johann Pittermann, die Bezirksvorsteher Christine Dubravac-Widholm, Dietmar Baurecht, Peter Jagsch, Ottakring-Büroleiter Horst Pauer, Stadtschulrats-Koordinator Robert Stiedl, Gastro-Expertin Martina Haslinger, AMG-Sprecher Christoph Schuh, ASKÖ-Vorstand Gernot Schaar, das Spielwaren-Ehepaar Heinz, das Kommunikationsteam der Bestattung (Manuela Wanzenböck, Birgit Kopp, Bernhard Salzer), Digital-Experte Alex Kucera, Echo-Medienhaus-Boss Christian Pöttler, Look-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner, PVÖ-Generalsekretär Christian Rösner und viele mehr.