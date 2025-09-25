„Das Haus Liebhartstal ist weit mehr als ein Pensionist*innen-Wohnhaus – es ist ein Ort, an dem das Miteinander täglich gelebt wird.“

…betonte Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, die gemeinsam mit ihrem Team vor Ort für Fragen und Anliegen zur Verfügung stand.

Die Veranstaltung bot Information, Beratung und Unterhaltung für alle Generationen. Neben kulinarischen Genüssen und Musik konnten sich Besucher*innen an zahlreichen Infoständen sozialer Organisationen informieren, darunter der Fonds Soziales Wien, die Grätzlpolizei, die Klinik Ottakring, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Pensionistenverband und SOHO in Ottakring.

Ausgezeichnetes Engagement

Besonderen Grund zur Freude gab es im Haus Liebhartstal bereits vor der Messe: Die Einrichtung wurde kürzlich mit dem Wiener Gesundheitspreis 2025 ausgezeichnet. „Dieser Preis würdigt das gesamte Team – von Pflege und Betreuung bis hin zu Technik und Gastronomie. Dass auch die Idee zur Grätzlmesse hier entstanden ist, macht uns besonders stolz“, erklärte Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Vielfältiges Programm für Jung und Alt

Neben den Infoständen lockten spannende Vorträge zu Themen wie Demenz, Vorsorgevollmacht und dem Umgang mit digitalen Medien. Für Unterhaltung sorgten Musik, Tanz und kulinarische Highlights – von frisch gekochten Spezialitäten aus der hauseigenen Küche bis hin zu selbstgebrautem Bier aus der Brauwerkstatt der Häuser zum Leben.

Starker Zusammenhalt im Grätzl

Direktorin Ulrike Geier-Plalaschke zeigte sich begeistert vom großen Interesse: „Mit der Grätzlmesse machen wir sichtbar, wie stark soziale Netzwerke in Ottakring sind. Gleichzeitig öffnen wir unsere Türen für alle, die sich vorstellen können, künftig hier zu leben.“