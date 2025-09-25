Seit seiner Eröffnung im Jahr 1975 zählt das Hilton Vienna Park zu den größten innerstädtischen Meeting- und Eventhotels Europas. Das Haus setzte immer wieder neue Maßstäbe – von der Einführung der ersten Schlüsselkarten bis hin zur Übertragung von Reuters-Nachrichten auf den Zimmern. Heute liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit: Das Hotel setzt auf CO₂-neutrale Meetings, 100 % erneuerbare Energie und KI-gestützte Systeme zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Hilton wurde bereits vier Jahre in Folge von Great Place To Work als bester Arbeitgeber in seiner Kategorie ausgezeichnet – ein Erfolg, zu dem auch die beiden Schwesterhotels Hilton Vienna Plaza und Hilton Vienna Waterfront beitragen.

„Unsere Hotels stehen für Wiener Gastfreundschaft, Weltoffenheit und Innovation – und genau das wollen wir auch in Zukunft weiter ausbauen.“

…betonte Norbert B. Lessing in seiner Ansprache.

Liquid Strudel – Wiener Klassiker neu interpretiert

Ein erstes Highlight des Abends war der Signature Cocktail „Liquid Strudel“, kreiert von Jonathan Seeger, F&B Trainee im Hilton Vienna Waterfront. Inspiriert vom traditionellen Wiener Apfelstrudel vereint der Drink Lillet Blanc, naturtrüben Apfelsaft, Orangensaft, Sodawasser und eine hausgemachte Apfel-Zimt-Infusion. Auch eine alkoholfreie Variante wurde angeboten. Der Cocktail stieß bei den Gästen auf große Begeisterung – eine gelungene Mischung aus Wiener Schmäh, regionalen Zutaten und Innovation.

Modenschau mit Vision: Hilton präsentiert neue Markenidentität

Besonders kreativ wurde es bei der Präsentation der neuen Hilton-Markenidentität. In Zusammenarbeit mit der KunstModeDesign Schule Herbststraße entwarfen Schüler:innen der Meisterklasse unter der Leitung von Direktorin Gabriela Sulzgruber-Schartl individuelle Modekreationen.

Der Sieg ging an Costina Cindea (19), die mit einem futuristischen Abendkleid überzeugte. Präsentiert wurde das Stück von Topmodel Carolyn Domingo. Die Show, kuratiert von Trendscout Wolfgang Reichl, verband internationale Eleganz mit Wiener Design und setzte ein starkes Zeichen für Nachwuchsförderung.

Die legendäre Klimt-Torte im neuen Look

Seit 1975 gilt die Klimt-Torte als süßes Aushängeschild des Hilton Vienna Park. Zum 50. Jubiläum erhielt die beliebte Haselnuss-Walnuss-Torte mit Pariser Creme eine neue Verpackung, gestaltet von Brigitte Huber-Mader, der Urenkelin Gustav Klimts. Das neue Design steht unter dem Motto: „Inspiriert von der Kunst, gemacht mit Handwerk, verpackt mit Stil“ – eine Hommage an Wiener Tradition und moderne Ästhetik.

Tanz, Musik und prominente Gäste

Nach dem offiziellen Teil, moderiert von Corinna Kamper, wurde in der Selleny’s Bar ausgelassen gefeiert. Die Live-Band The Bad Powells sorgte für Stimmung, während Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kultur das Tanzparkett eroberten. Unter den Gästen waren unter anderem Norbert Kettner (Wien Tourismus), Kabarettistin Andrea Händler, Charity-Macher Gery Keszler, Topmodel Kerstin Lechner, Drag Queen Tamara Mascara, Musicalstar Thomas Borchert, Moderatorin Eva Pölzl, Haubenkoch Siegfried Kröpfl und viele mehr.