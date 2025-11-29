Simmering hat ein Herz für Adventfans und das schlägt bis 21. Dezember Dezember besonders laut im Schloss Neugebäude. Der historische Hof mit seinen Mauern aus Kaiserszeiten wird zum Treffpunkt für alle, die stimmungsvollen Weihnachtszauber suchen. Kunsthandwerk, Mitmachstationen für Kinder, mittelalterliche Darbietungen und duftende Kulinarik sorgen dafür, dass jeder Besuch ein besonderes Erlebnis wird. Ganz nebenbei punkten Markt und Gastronomie mit kostenlosem Eintritt, Gratis-Parkplätzen und unkomplizierter Öffi-Anbindung.

Kunstmarkt & kreative Schätze

Der Kunstmarkt lädt von 4. bis 8. Dezember zum Bummeln, Schauen und Staunen ein. Hier finden Besucher alles, was den Advent so besonders macht: liebevoll handgefertigte Geschenke, regionale Spezialitäten, kleine Überraschungen und feine Mitmachangebote für Kinder. Die Stände öffnen täglich ab Mittag, sonntags sogar schon früher – ideal für einen entspannten Ausflug vor dem großen Fest. Wer auf der Suche nach etwas Individuellem ist, wird hier garantiert fündig.

Ritter, Klang & Lagerfeuer

Parallel dazu entführt der Mittelalterliche Adventmarkt in eine andere Zeit. Ritter, Musikanten, Handwerksleute und Gewandete lassen das Gelände lebendig werden. Ihr Programm wechselt zwischen heiteren Vorführungen, Handwerkskunst und kleinen Shows, die besonders bei Kindern für leuchtende Augen sorgen. An den Samstagen bleibt der Markt bis 22 Uhr geöffnet – perfekt für einen abendlichen Spaziergang zwischen Fackeln und Feuerstellen. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.

Punsch, Genuss & Hundeadvent

Wer etwas Warmes und Köstliches sucht, sollte an einem der Gastronomiestände Halt machen. „Honig und Apfel“, „Mauerwerk“ und „Dornröschen“ bieten Punsch, Glühwein und winterliche Snacks, ideal zum Aufwärmen und Durchschnaufen zwischen Markt und Programmpunkten.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Hundeadvent: Ein Markt für Hunde und ihre Menschen, der von 12. bis 14. Dezember im Schloss stattfindet. In beheizten Sälen und schönen Höfen gibt’s Zubehör, Geschenkideen und Snacks für Vierbeiner und ihre Besitzer. Ein ideales Ziel für alle, die den Advent gerne tierisch genießen.

Programm:

6. Dezember, 15 Uhr: Nikolaus im Schloss auf Besuch

im Schloss auf Besuch 6. Dezember, 17 Uhr: Christkind kommt ins Schloss!

kommt ins Schloss! 13. Dezember, 18 Uhr: Perchtenlauf

Öffnungszeiten:

Weihnachtsdorf im Schloss bis 21.12.2025: Mo.-Mi.,16-20 Uhr I Do., 14-20 Uhr I Fr., Sa., 14-22 Uhr I So., 12-20 Uhr I Mo., 8.12., 14-20 Uhr

Kunstmarkt: Bis 30.11. und 4.-8.12.2025, 14-20 Uhr, So., 12-20 Uhr

Mittelalterlicher Adventmarkt: Bis 30.11. und 4.-8.12.2025 I Mo. + Do., 14-20 Uhr, Fr. & Sa.: 14-22 Uhr, So., 12-20 Uhr

Mehr Infos auf: www.schlossneugebaeude.wien