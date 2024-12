Weihnachtsfriede: Kinderfreunde beraten im Norden Wiens

Wer von uns kennt das nicht: Gerade vor und an Weihnachten brechen in vielen Familien Krisen aus. Unterstützung bei der Bewältigung dieser bieten die Wiener Kinderfreude in einer ihrer kostenlos nutzbaren Familienberatungsstellen.

In unser aller Vorstellung gilt die Weihnachtszeit als idyllisch und harmonisch. Doch leider sieht diese in der Realität oftmals ganz anders aus. Für manche Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, ist diese Zeit mit Sorgen und psychischen Herausforderungen verbunden. „Weihnachtszeit ist oft Krisenzeit. Hohe Erwartungen, ungelöste Konflikte und finanzielle Ängste und Sorgen führen häufig zu Streit und Stress innerhalb der Familie.”, weiß man beim Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen.

Auch wenn viele dieser Konflikte unlösbar erscheinen – Unterstützung liegt ganz in der Nähe. Im Fall des Falles ist eine der sechs barrierefreien Familienberatungsstellen der Wiener Kinderfreunde aktiv eine großartige Anlaufstelle! Hier finden Menschen in krisenhaften Situationen kostenlose und anonyme Beratung von einfühlsamen Fachleuten – etwa bei Problemen in der Schule, Krisen durch Verlust oder Scheidung, Belastung durch Krankheit, Fragen zu rechtlichen Themen – oder eben damit das Fest des Friedens auch ein solches bleibt.

Die Beratungsstellen werden gefördert vom Bundeskanzleramt/Familienberatung

Die nächst gelegene Familienberatungsstelle

1210 Wien, Dattlergasse 8, bei Stiege 11

Im Kindergarten der Wiener Kinderfreunde

Tel.: 01/ 40125 52101

Beratungszeit: Dienstag jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr

1220 Wien, Wulzendorfstraße 87

(im Kindergarten der Wiener Kinderfreunde)

Mit Rechtsberatung

Tel.: 01/ 40125 52201

Beratungszeit: Mittwoch jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr

Alle Infos auf gibt es unter kinderfreunde.at/familienberatung