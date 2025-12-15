Was seit Jahren ein Fixpunkt für viele Senior:innen ist, hätte am 23. Dezember beinahe nicht stattgefunden. In einer Kultursitzung des Bezirks wurde bekannt, dass das Weihnachtskonzert aus Budgetgründen abgesagt werden sollte – eine Nachricht, die für spürbare Irritation sorgte, vor allem in den Reihen der SPÖ. Als die SPÖ-Bezirksrät:innen von der drohenden Absage erfuhren, reagierten sie noch während der Sitzungspause: Aus privater Tasche wurde Geld gesammelt, um die Veranstaltung zu retten.

Tradition fortgeführt

Initiatorin der Aktion war Susanna Wouk Djokovic (SPÖ). Sie kennt den Veranstalter Peter Illavsky seit vielen Jahren und weiß um die Bedeutung seines Konzerts für die Bewohner:innen:

Ich kenne den großartigen Künstler Peter Illavsky sehr gut. Er veranstaltet das klassische Weihnachtskonzert im Haus Margareten seit Jahren – stets zur großen Begeisterung der Senior:innen.

Noch am selben Tag sicherte sie Illavsky zu, dass diese wichtige Margaretner Tradition weitergeführt wird. Auch Christoph Lipinski, SPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter, zeigt sich froh, dass die Absage abgewendet werden konnte:

Das Konzert bleibt damit ein festlicher Höhepunkt für viele Pensionist:innen – und ein Zeichen dafür, wie wichtig persönliches Engagement für das kulturelle Leben im Bezirk ist.

Jetzt erwartet die Bewohner:innen wie gewohnt ein Repertoire an Klassikern von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart – sowie Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Weihnachtskonzert

23. Dezember, 15 Uhr

Haus Margareten,

5., Arbeitergasse 45

Eintritt frei!