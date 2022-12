Weihnachtsstern-Backen für den guten Zweck

Nicht nur die Kinder waren im Glück, sondern auch so manch Erwachsener konnte seine kreative Ader beim Verzieren der Weihnachtssterne ausleben. So ließ es sich Mr. Austria Roman Schindler nicht nehmen, seinen Baumschmuck selbst zu verzieren und auch so manche Mama und Papa legte eifrig Hand an das Weihnachtsgebäck. Die Clini Clowns waren bester Laune und lautes Kinderlachen durchzog den Raum.

Es war aber auch ein Riesen Spaß! Und die CliniClowns taten das Ihre dazu bei, dass der Nachmittag in der neu eröffneten Filiale von Felberbrot für alle Gäste zu einem der Highlights der Adventszeit wurde.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai eröffnete das neue Geschäft der Backunternehmer und meinte „Diese neue Filiale ist ganz sicher eine Bereicherung für unseren Bezirk“. So sahen das auch zahlreiche Anrainer, die vorbei schauten.

„Wir freuen uns, dass es uns gut geht und wollen ganz besonders Kindern helfen, die Weihnachten vielleicht nicht so erleben können, wie es sein sollte“ erklärte Firmenchefin Doris Felber ihre Idee, die CliniClowns anläßlich der Eröffnung zu unterstützen und übergab einen Scheck im Wert von 1.000 Euro. Zudem spendet Felberbrot den Reinerlös von jedem verkauften Weihnachtsstern bis Weihnachten an die CliniClowns! Eine große Geste, die hoffentlich viel Geld einbringen wird.

Mit dabei waren Iva Schell mit Tochter Viktoria, Tanja Duhovic mit ihren beiden Kindern, Neo Wien Heimkehrer Patrizia Buanne mit Tochter Alina, ORF Journalistin Marion Benda mit Sohn Leopold, Joanna Mann und Tochter Tamara, die Bezirksvorsteher Alexander Nikolai 1020 und Ernst Nevrivy 1220, Pratergesellschaft Geschäftsführer Michael Prohaska uvm.