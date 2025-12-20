Mehr als 10 Millionen Weihnachtsgeschenke wechseln in diesem Dezember in Wien ihre Besitzerinnen und Besitzer. Was viele nicht bedenken: Die Verpackung spielt beim emotionalen Erlebnis des Schenkens eine ebenso große Rolle wie der Inhalt. Das bestätigt auch die Wirtschaftskammer Wien. Die Waren des Papierfachhandels sind in dieser Zeit gefragter denn je. Von nachhaltigen Papieren bis hin zu liebevoll gestalteten Details reicht das Angebot, das heuer den Trend bestimmt.

Schenken beginnt schon bei der Verpackung

Laut KMU Forschung Austria* greifen Wienerinnen und Wiener heuer zu über 10 Millionen Geschenken und damit auch zu Millionen Metern Geschenkpapier und Bändern. Eine liebevolle und stilvolle Verpackung macht Schenken zu einem Erlebnis und sorgt für einen Wow-Effekt unterm Christbaum. In vielen Haushalten hat das Einpacken längst eine eigene Tradition bekommen. Emotion, Vorfreude und gemeinsame Momente stehen im Vordergrund. Der Wiener Papierfachhandel liefert die perfekten Materialien dafür.

Advent als Umsatzmotor für Fachhändler

Bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes werden im Papier- und Schreibwarenfachhandel in den Wochen vor Weihnachten erzielt. Neben Geschenkpapier steigen auch Grußkarten, edle Notizbücher und Kalender in der Nachfrage. Beliebt ist vor allem das Einpackservice. Viele Wienerinnen und Wiener besorgen Geschenk und Verpackung gleich gemeinsam, besonders dann, wenn in den Einkaufsstraßen Hochbetrieb herrscht und die Zeit drängt.

Natürlich, hochwertig und nachhaltig

Die Fachhändler berichten von einem klaren Trend zu Recycling- und Graspapier, strukturierten Oberflächen und Bändern aus Jute oder Baumwolle. Auch wiederverwendbare Boxen, Stoffeinlagen und Wachssiegel geben dem Präsent eine persönliche Note. Farben wie Tannengrün, Rot oder Gold dominieren, kombiniert mit naturbelassenen Akzenten. Rund 20 spezialisierte Fachhändler gibt es in Wien: kleine, hochwertige Betriebe, die mit Expertise und Service punkten.

„Wer beim regionalen Spezialisten einkauft, entscheidet sich nicht nur für hohe Qualität und Top-Service, sondern unterstützt auch die heimische Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze, schont die Umwelt und hält die Kaufkraft in der Region.“

Margarete Gumprecht

Tipps: Geschenke verpacken mit Wow-Effekt

Passendes Papier wählen: Recycling-, Gras- oder FSC-Papier wirkt edel und nachhaltig

Recycling-, Gras- oder FSC-Papier wirkt edel und nachhaltig Farben harmonisch kombinieren: Naturtöne für Ruhe, Rot-Silber für Klassik

Naturtöne für Ruhe, Rot-Silber für Klassik Struktur nutzen: Kraftpapier, Leinenprägung oder matte Oberflächen schaffen Eleganz.

Kraftpapier, Leinenprägung oder matte Oberflächen schaffen Eleganz. Natürliche Akzente setzen: Jutebänder, Holzanhänger, Wachssiegel oder kleine Zweige

Jutebänder, Holzanhänger, Wachssiegel oder kleine Zweige Persönliche Details einbauen: Handgeschriebene Anhänger oder kurze Botschaften

* Befragung in Wien im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien

Fotos: Freepik.com