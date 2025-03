“Weil’s g’mocht g’hört!“ – Der 31. Flüchtlingsball feiert Vielfalt und Solidarität

Am 5. April verwandelt sich das Rathaus erneut in einen Ort der Begegnung: Der 31. Wiener Flüchtlingsball lädt dazu ein, gemeinsam zu feiern und ein Zeichen für Menschlichkeit zu setzen. Neben einem vielseitigen Musikprogramm auf zwei Bühnen erwartet die Gäste eine kulinarische Weltreise sowie eine Tombola. Die Einnahmen fließen in die Arbeit des Integrationshauses.

Zum zweiten Mal wird im Rahmen des Flüchtlingsballs der Willi Resetarits-Preis verliehen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt Musiker*innen, die sich in ihrem künstlerischen Schaffen für Integration und Miteinander engagieren. Die Preisverleihung übernehmen Stadträtin Verena Kaup-Hasler und der erste Preisträger, Vusa Mkhaya.

Von Gypsy Swing bis kongolesischer Rumba

Das musikalische Programm des Abends bietet eine klangliche Reise durch verschiedenste Genres. Mit dabei sind unter anderem ‘Die Gewürztraminer’, die ‘Nadara Transylvanian Gypsy Band’ und ‘Nsinsani’ mit mitreißenden Rhythmen aus dem Kongo. Die Open-Air-Disko im Arkadenhof, präsentiert von Radio Superfly, sorgt mit DJs wie Luis Figueroa, Pezofox und Miss Leema für ausgelassene Stimmung. Eröffnet wird der Abend von den Wladigeroff Brothers.

Festlich, leger oder traditionell

Der Flüchtlingsball ist ein Fest für alle – ohne strengen Dresscode. Ob elegant, lässig oder traditionell – jede*r kann sich so kleiden, wie es gefällt.

Ein starkes Zeichen für geflüchtete Menschen

Die Herausforderungen für Schutzsuchende sind nach wie vor groß. „Geflüchtete sind mehr denn je mit rechtlichem und sozialem Druck konfrontiert. Die Wartezeiten auf Asylentscheidungen sind lang, soziale Kürzungen nehmen ihnen die Perspektive. Doch Wien zeigt, dass Integration möglich ist – und der Flüchtlingsball ist ein Zeichen dieser Haltung“, betonen Susanne Lettner und Martin Wurzenrainer, Geschäftsführer*innen des Integrationshauses.

Mehr Informationen

31. Wiener Flüchtlingsball auf einen Blick

Datum: 5. April 2025, ab 20:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus

Tickets & Infos: www.integrationshaus.at