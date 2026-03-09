Die Basis für die Juwella Rosé Brut bildet ein Rosé-Grundwein aus der Rebsorte Zweigelt. Nach der zweiten Gärung in der Flasche durfte der Schaumwein 13 Monate auf der Hefe reifen – ein wichtiger Schritt, der für die feine Perlage und die elegante Struktur sorgt.

Mit rund 12,5 Prozent Alkohol zeigt sich der Rosé Brut ausgewogen und ausdrucksstark. Die sorgfältige Herstellung spiegelt sich in jeder Flasche wider und unterstreicht die Handschrift des Weinviertler Familienbetriebs.

Fruchtige Aromen und cremige Eleganz

Auch sensorisch kann der neue Jahrgang überzeugen. In der Nase zeigen sich Aromen von wilden Erdbeeren und fruchtigem Weingartenpfirsich. Am Gaumen präsentiert sich der Schaumwein lebendig und zugleich cremig, getragen von roten Beeren und einer angenehm würzigen Nuance.

Das Ergebnis ist ein charaktervoller Bio-Schaumwein mit Frische, Tiefe und feiner Finesse, der sowohl Kenner als auch Gelegenheitsgenießer anspricht.

Vielseitiger Begleiter für besondere Momente

Die Juwella Rosé Brut BIO 2020 ist als 0,75-Liter-Flasche um 17,50 Euro erhältlich und eignet sich hervorragend für festliche Anlässe. Ob als stilvoller Aperitif oder als Begleiter zu Meeresfrüchten, Fischgerichten oder feinen Desserts – der Rosé-Schaumwein setzt besonderen Genussmomenten die spritzige Krone auf.

