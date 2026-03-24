Bereits zum sechsten Mal fand die Aktion statt, die längst zu einem fixen Bestandteil rund um den Welt-Down-Syndrom-Tag geworden ist. Ziel ist es, Barrieren abzubauen und gemeinsames Erleben in den Vordergrund zu stellen.

Thermengeschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini betont:

„Im Thermenresort Loipersdorf sind alle Menschen willkommen. Genau das möchten wir am Welt-Down-Syndrom-Tag sichtbar machen und ein Zeichen für Inklusion setzen. Badespaß und gemeinsame Erlebnisse – das gilt für jeden.“

Große Nachfrage und positive Rückmeldungen

Dass die Initiative auf breite Zustimmung stößt, zeigen die Zahlen: 77 Gäste folgten heuer der Einladung und genossen einen entspannten Tag im warmen Wasser. Besonders Familien profitieren von dem Angebot.

So berichtet die Mutter eines 14-jährigen Besuchers:

„Wir finden die Aktion des Thermenresorts super und nutzen sie gerne. Wir gehen oft baden, vor allem in die Therme – das warme Wasser tut gut und hilft meinem Sohn beim Auspowern.“

Mehr als nur ein Thermenbesuch

Die Aktion zeigt einmal mehr, wie wichtig niederschwellige Freizeitangebote für alle Menschen sind. Neben Erholung und Spaß steht vor allem eines im Mittelpunkt: das gemeinsame Erleben – ganz ohne Unterschiede.