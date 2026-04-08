Nach der Fastenzeit und den Osterfeiertagen stellt sich für viele die Frage, wie man Körper und Geist nachhaltig etwas Gutes tun kann. Für Borckenstein-Quirini liegt die Antwort auf der Hand:

„Ich empfehle jedem, bewusste Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, regelmäßig in Bewegung zu bleiben – und Auszeiten vom Alltagsstress ernst zu nehmen.“

Gerade diese bewussten Übergänge seien entscheidend, um Stress abzubauen und neue Energie zu tanken.

Gesundheit beginnt im Alltag

Auch Arbeitsmedizinerin Dr. Regine Brixel betont, dass Gesundheitsvorsorge keine komplizierte Wissenschaft sein muss. Vielmehr gehe es darum, vorhandene Möglichkeiten zu nutzen:

„Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung sind essenziell. Und: Nutzen, was es vor Ort gibt.“

Thermalwasser, Saunen oder Wechselbäder können dabei helfen, das Immunsystem zu stärken und die Regeneration zu fördern.

Tiefenentspannung für Körper und Geist

Im Thermenresort Loipersdorf stehen dafür zahlreiche Angebote zur Verfügung. Besonders beliebt ist die Salzgrotte, deren spezielles Mikroklima positive Effekte auf Atemwege und Haut haben kann.

Ergänzend sorgt die sogenannte AlphaSphere Cocoon für eine intensive Form der Entspannung. Durch eine Kombination aus Licht, Musik und sanften Schwingungen wird eine multisensorische Regeneration ermöglicht – ideal, um vollständig abzuschalten.

Gesundheit als Teil der Unternehmenskultur

Was für Gäste gilt, wird im Thermenresort auch intern gelebt. Die betriebliche Gesundheitsförderung hat einen hohen Stellenwert. Mitarbeiter:innen profitieren unter anderem von der kostenlosen Nutzung der Thermen- und Saunalandschaft sowie von Fitness- und Therapieangeboten.

Damit zeigt sich: Gesundheit ist kein kurzfristiges Ziel, sondern ein kontinuierlicher Prozess – und beginnt oft mit kleinen, bewussten Pausen im Alltag.