Was passiert, wenn Omas Knochen plötzlich wieder jung sind, aber der Kopf noch voller Geschichten steckt? Diese Frage beantwortet das Familienstück „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“, das das Volkstheater mit szenischer Fantasie, Musik und viel Herz in die Bezirke Wiens bringt. Ein Vergnügen für Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die sich gerne in eine turbulente Zeitreise entführen lassen.

Oma erlebt ein Zeitabenteuer: Stück im Überblick

Im Zentrum des Stücks steht die liebenswerte Oma, die mit ihrem Enkel Robi die besten Buchteln bäckt, Schokolade teilt und jedes Abenteuer mitmacht – bis ihre Knochen müde werden. Doch Hilfe naht in Gestalt der wundersamen Frau Bat und einer geheimnisvollen Verjüngungsmaschine, die Oma prompt in ein fünfjähriges Mädchen verwandelt! Gemeinsam erleben Robi, Oma und ihre Freunde eine rasante Reise durch die Zeit, mitten hinein ins alte Wien.

Regisseurin Fanny Brunner lässt das wunderbare Buch von Christine Nöstlinger mit viel Fantasie und Musik lebendig werden. Die Schauspieler zaubern eine bunte Bühnenwelt voller Geschichten Humor und Rhythmus, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen mitreißt.

Christine Nöstlinger: Geschichten mit Witz und Herz

Hinter dem Theaterstück steht ein Buchklassiker der großen österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger (1936 – †2018). Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Kinderliteratur. Mit mehr als hundert Büchern, in denen sie den Alltag und die Fantasie von Kindern genauso ernst nimmt wie ihre Gefühle und Anliegen, hat sie Generationen von Lesern begeistert.

Nöstlingers Stil zeichnet sich durch warmherzigen Humor, eine klare, kindgerechte Sprache und eine liebevolle, aber realistische Sicht auf das Leben aus. Sie nimmt Kinder ernst, ohne zu beschönigen, und erzählt Geschichten, die Kopf und Herz zugleich bewegen. Ihre Figuren sind authentisch, humorvoll und stets mit einem Augenzwinkern unterwegs; so gelingt ihr ein ganz eigener Mix aus Fantasie und Lebensnähe.

Theater-Highlight für Familien: Termine in Bezirken

„Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“ ist Teil der Volkstheater Bezirke-Spielzeit 2026 und tourt durch unterschiedlichste Orte Wiens – vom VZ Brigittenau über Simmering, Döbling oder Floridsdorf bis hin zur Dunkelkammer im Volkstheater.

Mit liebevoller Inszenierung, witzigen Dialogen und einer Portion Wiener Charme bietet das Stück eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit Kindern ab 6 Jahren das Theater zu entdecken und sich auf eine ungewöhnliche Reise durch Zeit und Fantasie einzulassen.Tipp: Frühzeitig Karten sichern!

18.2.2026, 10.30 Uhr, VZ Döbling, 1190 Wien

VZ Döbling, 1190 Wien 22.2.2026, 11 Uhr, Kulturgarage Seestadt, 1220 Wien

Kulturgarage Seestadt, 1220 Wien 25.2.2026, 10.30 Uhr, Theater Akzent, 1040 Wien

Theater Akzent, 1040 Wien 28.2.2026, 11 Uhr, VZ Heiligenstadt, 1190 Wien

VZ Heiligenstadt, 1190 Wien 5.3.2026, 10.30 Uhr , VZ Erlaa. 1230 Wien

, VZ Erlaa. 1230 Wien 7.3.2026, 11 Uhr, VZ Erlaa. 1140 Wien (Ersatztermin für 13.12.2025)

VZ Erlaa. 1140 Wien (Ersatztermin für 13.12.2025) 11.3.2026, 10.30 Uhr, Theatersaal Längenfeldgasse, 1120 Wien

Theatersaal Längenfeldgasse, 1120 Wien 14.3.2026, 11 Uhr, VZ Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien

VZ Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 16.3.2026, 10.30 Uhr, VZ Praterstern, 1020 Wien

VZ Praterstern, 1020 Wien 17.3.2026, 10.30 Uhr, VZ Floridsdorf, 1210 Wien

Tickets um 8 Euro (Kinder)/16 Euro (Erwachsene) unter www.volkstheater.at