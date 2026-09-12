Wenn Pflege zum Alltag wird: Hilfe für Angehörige

Sie organisieren Arzttermine, kaufen Medikamente ein, helfen beim Aufstehen und kümmern sich um Behördenwege: Pflegende Angehörige tragen oft eine enorme Verantwortung. In Neubau müssen sie mit ihren Fragen nicht allein bleiben.

Pflege beginnt häufig schleichend.

Ein Elternteil braucht plötzlich Unterstützung beim Einkaufen. Der Partner kommt nach einer Erkrankung nicht mehr allein zurecht. Ein Familienmitglied benötigt Hilfe bei Arztbesuchen, bei Behördengängen oder im täglichen Haushalt. Aus einer kleinen Unterstützung wird mit der Zeit immer mehr – und irgendwann bestimmt die Pflege einen großen Teil des eigenen Lebens.

Für viele selbstverständlich

Viele Angehörige übernehmen diese Aufgabe selbstverständlich. Sie wollen für einen Menschen da sein, der ihnen wichtig ist. Doch zwischen Verantwortung, Beruf, Familie und eigenen Bedürfnissen bleiben viele Fragen offen:

Welche Unterstützung steht mir eigentlich zu? Wo bekomme ich Entlastung? Welche finanziellen Möglichkeiten gibt es? Was muss ich rechtlich beachten? Und an wen kann ich mich wenden, wenn mir alles zu viel wird?

Beratung im Amtshaus

Genau hier setzt die Sprechstunde für pflegende An- und Zugehörige in Neubau an.

Das Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige bietet regelmäßig eine persönliche Beratung im Amtshaus Neubau an.

Die Sprechstunde richtet sich an Menschen, die Angehörige oder ihnen nahestehende Personen pflegen und begleiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand bereits seit Jahren pflegt oder erst am Anfang dieser Aufgabe steht.

Denn gerade zu Beginn ist vieles unübersichtlich. Welche Pflegeleistungen gibt es? Welche Entlastungsangebote können genutzt werden? Wo gibt es finanzielle Unterstützung? Was ist bei rechtlichen Fragen zu beachten?

Selfcare Point soll helfen

Auch Bezirksvorsteher Markus Reiter betont die Bedeutung dieser Anlaufstelle. „Pflegende Angehörige leisten Tag für Tag Großartiges. Sie verdienen unsere Unterstützung und verlässliche Informationen. Mit dem Selfcare Point schaffen wir in Neubau einen Ort, an dem Fragen zu Pflege, Entlastung oder rechtlichen Themen persönlich und kompetent beantwortet werden“, so Reiter.

Der Selfcare Point soll damit ein Ort sein, an dem pflegende Menschen selbst einmal im Mittelpunkt stehen.

Wann und wo?

Die nächste Sprechstunde für pflegende An- und Zugehörige findet statt am:

Mittwoch, 14. Oktober, von 12 bis 16 Uhr

Ort: Bezirksvorstehung Neubau, 2. Stock, Zimmer 2.05

Adresse: Hermanngasse 24–26, 1070 Wien

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und individuell.