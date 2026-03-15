Die Silent Disco bringt am 17. April einen neuen Zugang zu Musik auf den Wiener Zentralfriedhof (11. Simmeringer Hauptstraße 234) : leise, respektvoll und zugleich voller Energie. „Silent“ steht für eine besondere Art des Feierns, bei der Rücksichtnahme und Lebendigkeit nebeneinander bestehen können. Unterstützung erhält Friedhöfe Wien von der Eventagentur strolzevents, die zahlreiche Silent-Events in ganz Österreich umsetzt.

Das Prinzip ist einfach: Die Besucher erhalten Funkkopfhörer, über die sie das Musikprogramm des Abends hören. Zwei DJs spielen parallel auf zwei unterschiedlichen Kanälen; das Publikum kann am Kopfhörer spontan wechseln und so selbst bestimmen, zu welchem Sound es tanzen möchte. Gespielt werden House, Electronic, HipHop & Pop oder Alternative, Indie und Rock sowie musikalische Schmankerl, die thematisch an den Zentralfriedhof oder die Friedhofskultur anknüpfen.

Dank der Kopfhörer bleibt es im Raum nahezu still. Dadurch eignet sich das Format besonders für Orte wie die Friedhofskirche, die auch im Rahmen von Veranstaltungen ihren Charakter als Raum des Innehaltens bewahren soll. „Das Leben am Friedhof überschreitet jede Grenze – es zeigt uns, dass nach dem Tod das Leben weitergeht, wir zu einem ewigen Leben berufen sind. Unsere Kirche ist ein Ort der Begegnung – mit Gott und miteinander. Wenn Menschen hier zusammenkommen, Freude teilen und Gemeinschaft erleben, dann wird der Kern unserer Botschaft lebendig: die Liebe, die uns verbindet. Auch eine Silent Disco kann auf ihre Weise zeigen, dass Glaube nicht nur Stille und Besinnung kennt, sondern auch Leichtigkeit und Lebensfreude. Wo Menschen gemeinsam lachen, tanzen und füreinander da sind, wird Kirche spürbar,“ so Pfarrer und Rektor Jan Soroka.

Tickets sind erhältlich unter: www.silentdisco.at/events-tickets