Ehre, wem Ehre gebührt. Am Brunnenmarkt Nummer 55 geht’s wirklich um die berühmte Wurst. “Denn schon mein Vater hat den Würstelstand geführt – er ist mein Leben”, lächelt Thomas Blaser im Wiener-Bezirksblatt-Gespräch. Er hat jede Menge Grund zum Lachen, denn nunmehr sorgt der “16er Original Altwiener Würstelstand” seit 54 Jahren für Genüsse, die uns nicht wurscht sind.

Altwiener Treffpunkt

Seit 2000 ist der “Junior” der Chef im Stand – und hat mit der Falstaff-Ehrung als Bezirkssieger im Würstelstand-Ranking Grund zur Freude. Ein g’schmackiger Anlass für Bezirksvorsteherin Steffi Lamp, ihr “Grätzlgespräch” in die Brunnengasse 55 zu verlegen. So gab es an dem Abend Spritzer, Bier, Glühwein und fantastische Käsekrainer.

Stolz auf Würstelstand

“Es ist schön, dass wir so erfolgreiche Unternehmer wie Thomas Blaser haben. Auch von Seiten des Bezirks herzliche Gratulation zu der tollen Auszeichnung”, so Lamp. Wer beim 16er Original Altwiener Würstelstand auf den Geschmack kommen will, kann das von Donnerstag bis Samstag zwischen 10:30 und 19 Uhr machen. Wohl bekomm’s!

16er Original Altwiener Würstelstand