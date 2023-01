Dreikönigstag: Wer sind die Drei Heiligen Könige

Die Drei Heiligen Könige, auch bekannt als die Weisen aus dem Morgenland, waren angebliche Besucher des Neugeborenen Jesus in Bethlehem. Ihre Namen sind Melchior, Caspar und Balthasar, obwohl es keine Überlieferungen über ihre tatsächlichen Namen gibt. Die Geschichte wird in der Bibel im Matthäusevangelium beschrieben, aber die Identitäten der Drei Heiligen Könige sind nicht überliefert.

Identität

Es gibt viele Theorien über die Identitäten der Drei Heiligen Könige, aber bedauerlicherweise ist es unmöglich, ihre tatsächlichen Namen zu bestimmen oder zu wissen, woher sie kamen. Einige glauben, dass die Drei Heiligen Könige arabische Könige waren, andere meinen, dass sie Perser, Babylonier oder sogar Ägypter waren. Es ist auch möglich, dass die Drei Heiligen Könige nur eine Erfindung der frühen christlichen Autoren waren.

Gaben

Die Drei Heiligen Könige brachten dem Neugeborenen Jesus drei Gaben. Melchior brachte Gold, Caspar brachte Weihrauch und Balthasar brachte Myrrhe. Die Geschenke symbolisierten die Herrschaft von Jesus als König (Gold), seine heilige Natur (Weihrauch) und sein Leiden und Tod als Mensch (Myrrhe). Ihre Gaben werden deshalb oft mit den drei Eigenschaften Gottes- Erhabenheit, Heiligkeit und Gnade- in Verbindung gebracht.

Tradition

Heute werden die Drei Heiligen Könige traditionell am 6. Jänner gefeiert, dem Tag, an dem sie angeblich vor 2.000 Jahren in Bethlehem ankamen. Dieser Tag ist ein gesetzlicher Feiertag in vielen Ländern und wird Epiphanias, das griechische Wort für den Tag der Erscheinung Gottes, genannt. Hierzulande verkleiden sich Kinder als die Drei Heiligen Könige im Rahmen der Sternsingeraktion.

Die Sternsinger bringen den Weihnachtsfrieden zu den Haushalten und sammeln Spenden für über 500 karitative Zwecke weltweit.