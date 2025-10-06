Die Diskussion um die Neugestaltung des Westbahn-Areals läuft auf Hochtouren. Politisch und hinter den Kulissen. Jetzt will eine Ausstellung im “Stadtraum Mitte” das Areal entlang der Felberstraße neu beleuchten.

Ganz unpolitisch wird die Ausstellung vermutlich nicht genützt werden – das weiß der gelernte Wiener. Schließlich betont das “Westwaerts Kollektiv” ja in der Einladung: “Bei der partizipativen Ausstellung treten Kunst und Stadtentwicklung in einen Dialog.” Künstler würden unter dem Motto „wild, weit, wachsend, werdend” zeigen, wie urbane Flächen genutzt werden können.

Viertägige Ausstellung

Die genauen Daten der kostenlosen Ausstellung: 14. bis 18. Oktober, 12 bis 20 Uhr, STADTRAUM MITTE 15 (Rustensteg 1).

Das Areal hinter dem Westbahnhof kann erkundet werden, man kann an einem Fotowalk (westwalk) oder einer der drei kostenlosen Führungen durch die Ausstellung teilnehmen. “Die gezeigten Arbeiten verbinden Beobachtung, Erinnerung und künstlerische Vorstellungskraft”, so die Kuratorinnen Isabell Jorina Zehnder und Marlene Johanna Fertner.