„What the FEM?“ bringt Feminismus ins Wohnzimmer

„What the FEM“ heißt der Titel der neuen, feministischen TV-Sendung auf W24. Damit bringt der Wiener Stadtsender die erste feministische Sendungsformat in das österreichische Fernsehen.

Die Moderatorin Juliane Ahrer stellt darin gemeinsam mit Expertinnen und Experten in einem 25-minütigen TV-Talk gesellschaftspolitische Fragen zu Themen wie der Gender Pay Gap, Altersarmut, Frauenquote und Gewalt gegen Frauen. In der ersten Sendung war Regisseurin und Drehbuchautorin Katharina Mückstein zu Gast.

Probleme sichtbar machen

„In unserer Gesellschaft sind Frauen auch im Jahr 2023 immer noch nicht gleichberechtigt und verdienen im Durchschnitt fast 20 Prozent weniger als Männer“ erklärt Juliane Ahrer. Das Format wurde von der Journalistin selbst konzipiert und gestaltet. „Väter wünschen sich oft eine längere Karenzzeit, können es sich aber oft finanziell nicht leisten. Zudem haben auch Trans-Personen oder non-binäre Menschen, die sich keinem von unserer Gesellschaft definiertem Geschlecht zugehörig fühlen, mit vielen Ungerechtigkeiten in Österreich zu kämpfen.“ Mit „What the FEM?“ möchte man diese Probleme sichtbar machen.

Antifeministische Klischees

Zum Auftakt lud Ahrer die Regisseurin Katharina Mückstein zum Talk ein. Mücksteins neuer Film „Feminism WTF“ läuft derzeit in den heimischen Kinos. Der Film beschäftigt sich mit den verschiedenen Strömungen des Feminismus und möchte mit antifeministischen Klischees aufräuen. „Ich wollte einen Film machen, der unaufgeregt und kompetent zeigt, was für ein großes feministisches Wissen es gibt. Mir war es ein Anliegen, mit diesem Film mit allen antifeministischen Klischees aufzuräumen und Expert*innen zu Wort kommen zu lassen“, erklärt Regisseurin Katharina Mückstein in der ersten Folge von „What the FEM?“.

„What the FEM?“ wird immer donnerstags um 20 Uhr auf W24 ausgestrahlt. Alle Folgen können auch in der Mediathek von w24 nachgesehen werden. Mehr Informationen: w24.at