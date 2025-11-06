Frisch, modern und regional – so präsentiert sich der rundum erneuerte Billa-Markt im dritten Wiener Gemeindebezirk. Nach etwas mehr als zwei Monaten Umbauzeit feierte der Standort Mitte Oktober feierlich seine Wiedereröffnung. Auf einer Fläche von 770 Quadratmetern erwartet Kunden nun nicht nur ein helles, offenes Marktambiente, sondern auch ein Sortiment, das Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Moderner Markt mit Wohlfühlfaktor

Mit seiner neuen Glasfassade und einem einladenden, modernen Design bietet der Billa Wien Landstraße ein völlig neues Einkaufserlebnis. Insgesamt 18 Mitarbeiter sorgen täglich dafür, dass sich die Kundschaft rundum wohlfühlt. „Seit fast 70 Jahren steht Billa ür Nahversorgung und Frische. Besonders freuen wir uns, dass wir hier in Wien 3 nach der Modernisierung wieder mit einem vielfältigen Angebot und attraktiven Aktionen durchstarten können“, betont Stefan Weinlich, Billa-Vertriebsdirektor.

Neben einem großen Frischebereich bietet der Markt regelmäßig wechselnde Preisaktionen – von den beliebten – 25%-Stickern über Warengruppenrabatte bis hin zu den „1+1“- und „2+1“-Aktionen bei Billa Plus. Neu sind auch drei Self-Checkout-Kassen, die den Einkauf noch schneller und bequemer machen. Ideal für alle, die es eilig haben oder flexibel einkaufen möchten.

Mehr Frische, mehr Regionalität

Herzstück des Marktes ist der großzügige Frischebereich mit saisonalem Obst, Gemüse und Fleischprodukten zu 100 Prozent aus Österreich. Besonders im Fokus steht dabei die Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Betrieben.

„Unsere Kunden legen großen Wert auf Produkte aus der Region. Darum freuen wir uns, vielen kleinen Wiener und niederösterreichischen Produzenten eine Plattform zu bieten.“

Marktmanagerin Katarina Pavlovic

Im Sortiment finden sich etwa Wiener Paprika Henderl von Hink, Delikatessengurken von Frey Delikatessen oder der beliebte Albatros Wiener Würstelsenf von Peter Spak GmbH. Insgesamt arbeitet BIilla mit rund 1.300 regionalen und lokalen Produzenten zusammen – allein in Wien sind es über 500 Betriebe mit mehr als 4.900 Produkten. Dank einer klaren Kennzeichnung können Kunden nun noch einfacher erkennen, welche Artikel lokal, regional oder österreichweit stammen.

Auch beim Fleisch setzt Billa ein starkes Zeichen: Als erster Lebensmittelhändler Österreichs bietet das Unternehmen seit 2020 ausschließlich Frischfleisch und -geflügel aus heimischer Herkunft an. Ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit und zum Tierwohl. Produkte mit besonders hohen Tierwohlstandards sind zusätzlich mit dem Label „Fair zum Tier“ ausgezeichnet.

Solidarisch und energieeffizient

Neben Regionalität liegt BILLA auch Nachhaltigkeit besonders am Herzen. Nicht verkaufte, aber genießbare Lebensmittel werden an den Sozialmarkt Foodpoint gespendet und kommen so Menschen zugute, die Unterstützung brauchen.

Auch in Sachen Energieeffizienz ist der neue Markt vorbildlich. Beleuchtung und Kühlung erfolgen mit modernster LED- und Kältetechnik, die Beheizung wird durch Abwärme aus der Kühlanlage sichergestellt – ganz ohne fossile Brennstoffe. 100 Prozent Grünstrom aus Österreich rundet das nachhaltige Gesamtkonzept ab und macht den Standort in der Landstraße CO₂-neutral.

