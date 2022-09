Wien Energie: Erste Ergebnisse bei Prüfung

Die Wiener Koalition begrüßt die ersten Ergebnisse der von Finanzstadtrat Hanke vorgestellten Prüfung zur Wien Energie durch drei unabhängige Finanzinstitute. Darin wird keine Spekulation festgestellt.

„Die heute vorgestellten ersten Zwischenergebnisse der Expert_innen zeigen, wie erwartet, keine Anzeichen für Spekulationen beim größten Energieversorger Österreichs – der Wien Energie. Die bisher analysierten Unterlagen haben gezeigt, dass sämtliche Energiemarktgeschäfte lediglich der Absicherung für Kund_innen dienten. Die Verwerfungen am Markt waren an diesem „Black Friday“ nicht vorhersehbar, deshalb gab es für Wien Energie keine Handlungsalternativen. Ich freue mich, dass mit Hochdruck an der Klärung gearbeitet wird und ich bin zuversichtlich, dass auch der Endbericht aufzeigen wird, dass alles korrekt abgelaufen ist,“ so SPÖ-Klubobmann Josef Taucher.

NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling ergänzt: „Es ist erfreulich, dass nun von externen Wirtschaftsprüfern die komplexen Vorgänge genau untersucht werden. Dies sind neben den Prüfungen durch Bundes- und Stadtrechnungshof notwendige Maßnahmen, um alles am Tisch zu legen und das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener in die Wien Energie wieder herzustellen.“

Noch stärkere Transparenz

Die Klubchefs der beiden Wiener Regierungsfraktionen kündigen auch weitere Schritte für noch mehr Transparenz in der Stadt an. Josef Taucher dazu: „Wir werden uns noch stärker für Transparenz und Information einsetzen. Das sehe ich als unseren Auftrag, um die Bevölkerung noch mehr einzubinden. Als Vorsitzender des Stadtwerke-Unterausschusses liegt es in meiner Verantwortung, diesen in höherer Frequenz einzuberufen, damit Informationen künftig noch schneller ausgetauscht werden können.“

Konkret werden folgende Punkte in den kommenden Wochen zur Beschlussreife gebracht: