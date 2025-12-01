Der Lichtblickhof bietet palliative Begleitung und Entlastungsaufenthalte für Kinder, die an lebensverkürzenden Erkrankungen leiden. Eine besondere Rolle spielen dabei die speziell ausgebildeten Therapietiere: Sie schenken Freude, Leichtigkeit und echte Glücksmomente – selbst in den schwersten Zeiten.

„Der Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Familien einen einzigartigen Ort der Therapie und Entlastung. Als Wien Holding ist es uns ein besonderes Anliegen, soziale Initiativen sichtbar zu machen und nachhaltig zu unterstützen.“

…betonen Wien-Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer und Mag. Oliver Stribl.

Auch die Gewista zeigt Herz. CEO Franz Solta erklärt:

„Die Initiative zeigt, wie Therapiepferde das Leben von Kindern und Jugendlichen positiv verändern können. Die Zurverfügungstellung unserer Plakatflächen ist unser Beitrag, diese beeindruckende Arbeit sichtbar zu machen.“

„Zurück ins Leben“ – Ein Motto, das berührt

Für Roswitha Zink, Gründerin und Geschäftsführerin des Lichtblickhofs, fasst das Kampagnenmotto „Zurück ins Leben“ den Alltag im Kinderhospiz treffend zusammen:

„Die Zerbrechlichkeit des Lebens ist allgegenwärtig. Doch wenn ein Pony zur Türe hereinkommt, zum Bett spaziert und seinen warmen Atem auf die Hände bläst, ist die Begeisterung der Kinder riesengroß.“

Sie dankt Wien Holding und Gewista für die Unterstützung, die diese besonderen Momente möglich macht.

2.000 Plakate für mehr Sichtbarkeit

Rund 2.000 Plakate sind ab sofort in ganz Wien zu sehen und sollen auf das einzigartige Therapiezentrum aufmerksam machen. Aktuell werden wöchentlich etwa 250 Kinder und Jugendliche ambulant begleitet. Seit drei Jahren können Familien auch stationäre Aufenthalte in pflegegerecht ausgestatteten Hospizwohnungen nutzen.

Sicherheit und Halt in schweren Zeiten

Am Lichtblickhof arbeitet ein multiprofessionelles Team: Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen sowie bei Bedarf Mediziner*innen und Pflegekräfte begleiten die Familien. Im Zentrum stehen Würde, Sicherheit und die Stärkung der Selbstwirksamkeit – Werte, die für Betroffene in Krisensituationen entscheidend sind.

Seit der Vereinsgründung 2002 wurden bereits rund 5.000 Familien unterstützt. Der Lichtblickhof ist dabei auf Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen.

Mehr Informationen: www.lichtblickhof.at