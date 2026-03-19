Mit dem Spatenstich für das Quantum Technology Center startet ein ehrgeiziges Projekt, das Wissenschaft, Wirtschaft und Zukunftstechnologien eng miteinander verknüpfen wird. Das Zentrum wird nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch den Wissenstransfer in der Quantentechnologie beschleunigen.

Wiener Innovationskraft in Neu Marx

Am Standort Neu Marx, Litfaßstraße, errichtet die Wirtschaftsagentur Wien ein hochmodernes Quantum Technology Center. Auf rund 15.600 Quadratmetern verteilt auf Untergeschoß, Erdgeschoß und sechs Obergeschoße werden Büro- und Laborflächen, Reinräume und ein leistungsfähiger Quantencomputer entstehen.

Ziel ist es, Technologieunternehmen, Start-ups, industrielle Partner und Forschungseinrichtungen an einem Ort zusammenzubringen, um die Potenziale der Quantentechnologie in Wien gezielt weiterzuentwickeln und praxisnah umzusetzen. Bis 2033 soll das Zentrum fertiggestellt sein.

Bereits 2026 startete die Planung, die Ausschreibung der Bautätigkeit ist bis Sommer 2027 geplant. Damit entsteht in Neu Marx ein klarer technologischer Schwerpunkt. Gemeinsam mit dem benachbarten Life Sciences Center Vienna bildet das neu entstehende Zentrum einen internationalen Innovationshub.

Brücke zwischen Forschung und Anwendung

Das Quantum Technology Center ist ein Knotenpunkt für technologische Exzellenz und wirtschaftliche Umsetzung. Der Fokus liegt auf praxisnaher Anwendung. Von der Forschung bis zur industriellen Umsetzung sollen Innovationen schneller in den Markt gebracht werden. Gleichzeitig wird der Austausch zwischen Unternehmen, Forschung und Bildungseinrichtungen aktiv gefördert, um Wissenstransfer und Nachwuchsförderung zu stärken.

Wien setzt bewusst auf digitalen Humanismus. Technologische Entwicklungen wie Quantentechnologie sollen dem Menschen dienen, gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die Stadt positioniert sich als international sichtbarer Standort für Zukunftstechnologien, der europäisch vernetzt ist und Impulse weit über die Stadtgrenzen hinaus setzt.

Die Wirtschaftsagentur Wien koordiniert die Projektentwicklung und lädt alle interessierten Partner ein, sich aktiv einzubringen. Gemeinsam soll das Quantum Technology Center ein Ort werden, an dem wissenschaftliche Exzellenz, technologische Innovation und wirtschaftliche Umsetzung Hand in Hand gehen – für Wien, den 3. Bezirk und Europa.

wirtschaftsagentur.at