Wien Ticket wieder in den schwarzen Zahlen

Das Ticketgeschäft beginnt sich nach den Corona-Jahren zu stabilisieren. Die zur Wien Holding gehörende Wien Ticket hat 2022 wieder Gewinne erzielt. Auch die ersten zwei Monate des Jahres 2023 sind vielversprechend: Es wurden über 430.000 Tickets verkauft.

Weltweit hat es wahrscheinlich kein Ticket-Unternehmen gegeben, das während der Pandemie positive Bilanzen erzielt hat. So auch die Wien Holding: Sie hat Wien Ticket 2021 rund 1,25 Millionen Euro zugeschossen. Somit wurden alle Gewinne der Vorjahre in das Unternehmen reinvestiert. Nun beginnt sich das Geschäft aber wieder zu stabilisieren. 2022 hat das Unternehmen ein operatives Betriebsergebnis von 565.000 Euro eingefahren. Der Gewinn vor Steuern liegt bei rund 340.000 Euro. Insgesamt wurden im Jahr 2022 rund 2,5 Millionen Tickets über die Wien Ticket-Gruppe verkauft.

Zweimarkenstrategie eingeführt

Etwa 90 Prozent der Kartenverkäufe werden unter dem Namen Wien Ticket erzielt, wobei der Schwerpunkt in der Ostregion liegt. Um jedoch über dieses Gebiet hinaus stärker verkaufen zu können, tritt Wien Ticket online auch als ticket.at auf. Und das mit gutem Erfolg: Seit Start der zweiten Marke im Jahr 2017 hat sich das Geschäft trotz zwei Corona-Jahren verdreifacht. 2022 waren es bereits rund 22.800 verkaufte Tickets.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt jedoch, die Zweimarkenstrategie zu überdenken und schlägt vor, den Namen Wien Ticket überhaupt durch ticket.at zu ersetzen. Dieser Vorschlag stößt bei der Wien Holding naturgemäß auf wenig Gegenliebe.

Ticket-Pavillon in der Kritik

In den Fokus ist auch der Wien Ticket-Pavillon bei der Oper geraten. Der Stadtrechnungshof kritisiert, dass er in den Jahren 2020 und 2021 mehr gekostet als eingenommen hat. Allerdings lag der Pavillon vor Corona eindeutig im Plus. Auch wenn der Umsatz als reine Vorverkaufsstelle nicht besonders hoch ist, ist der Pavillon für Wien Ticket doch ein wichtiges Service-und Marketinginstrument: Laut Konzernsprecher Wolfgang Gatschnegg bringt er einen jährlichen Werbewert zwischen 50.000 und 100.000 Euro für Wien Ticket. „Außerdem ist er eine Option für alle, die nicht online kaufen können oder wollen und die persönliche Beratung suchen,“ fügt er hinzu.

Wien Ticket zum Branchensieger gekürt

Zum zweiten Mal in Folge ist Wien Ticket von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) als bestes Ticket-Unternehmen Österreichs ausgezeichnet worden. Für diesen Titel sind Kundenzufriedenheit, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend. Vor diesem Hintergrund ist die Auszeichnung auch eine Erfolgsbestätigung. Wien Ticket zeigt sich optimistisch, dass trotz hoher Inflation das Geschäft heuer in etwa so verlaufen wird wie im Jahr 2019 – dem letzten Jahr vor Corona.